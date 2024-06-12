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iOS 18 Beta版上線　YTR Tim哥實測「偷吃神器」：需要Face ID

▲科技YouTuber Tim哥搶先實測iOS 18 Beta版。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
▲科技YouTuber Tim哥搶先實測iOS 18 Beta版。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果昨（11）日凌晨舉辦開發者大會，會中發表了iPhone最新作業系統iOS 18，針對開發者已經開放下載iOS 18 Beta版，科技YouTuber Tim哥也搶先體驗新系統。而被外界指稱為「偷吃神器」的「App上鎖隱藏」功能，經Tim哥測試，是需要Face ID才能解鎖。App可上鎖隱藏原本立意應該是用來提高隱私。且真的要意圖要隱瞞，應該也是防不勝防。

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🟡鎖定APP

iOS18推出App上鎖隱藏功能，被外界擔憂會變「偷吃神器」，實際上是如何操作的？Tim哥在影片中進行測試，確實App可以上鎖和隱藏，上鎖的App桌面上的圖示不會有變化，但點進去後還需要再次進行Face ID臉部解鎖才能使用。另外就是隱藏，當選擇把App隱藏之後，雖然會在「App資料庫」內看到「隱藏」資料夾，但一樣要臉部解鎖才能開啟。

▲iOS 18 Beta版實測。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
▲iOS 18 Beta版實測 App上鎖功能，需要另外Face ID再次解鎖才能使用。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
🟡訊息

可以在iMessage做文字的特效，把想要有文字特效的地方匡起來，點按旁邊箭頭，就有文字效果可以選擇，包含放大、縮小、加下底線字、刪除線、還有特效，像是抖動、折射、爆發，還可以加入各種表情符號，Tim哥提醒，只有限iOS 18互傳才看得到。

🟡控制中心

iOS 18在控制中心改變很多，一樣是右邊上往下滑，可以切換到音樂、家庭控制等，圖示可以縮小或放大，還可以加入更多你覺得有需要常用的按鍵，且每一個圖示的圖框大小都可以自行調整。

🟡App顏色調整

從Tim哥的測試影片來看，除了深色模式之外，現在可以調整App圖示顏色，但不支援單一圖示顏色調整，因此每次改變顏色全部App都會跟著變化，同時還可以改變App圖示大小。

🟡照片App

原本照片圖庫都採用格狀展示，之後上半部會維持原狀，往下滑則可以看到不同類別的圖庫，還可以釘選喜歡的圖輯，還有背景圖片推薦，會找出適合的照片，此外，在搜尋的部分也更加人性化，可以直接過濾想是照片、截圖、影片等。


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