Jennie真空走秀！一轉身大露側胸 粉絲好尷尬：像喝醉的獵豹走路
南韓女子天團BLACKPINK 28歲成員Jennie（金珍妮）為時尚圈寵兒，2017年起出任法國精品CHANEL品牌大使，擁有「人間香奈兒」美名。Jennie日前受邀為法國品牌Jacquemus 15周年大秀走處女秀，大方露出側胸線條，不過造型和台步引發網友兩極看法。
記者楊穎軒／綜合報導
Jennie為力挺設計師好友，專程飛到義大利卡布里島，擔任Jacquemus 2024秋冬時裝大秀的壓軸走秀嘉賓，曝光的影片，她梳服貼油頭，髮尾盤成一個髮髻，穿一件黑色繞頸連身裙，側邊到身後全部挖空，裸露大面積美背、圓弧側峰，只見Jennie足蹬斑馬紋高跟鞋，拎著綠松石色手拿包，優雅又慵懶地走貓步，整個人搖曳身姿，十分迷人。
走秀的片段被放上品牌官方IG，許多網友給予佳評：「根本是女皇」、「為妳感到驕傲，Jennie」、「看起來真的超正」、「氣場全開」、「K-pop女一，Jennie很美」、「甚至能聽到高跟鞋的聲音」、「姐就是女王！」
然而，也有不少網友持相反意見，毒舌評論：「這不是模特兒走秀，這是喝醉的獵豹走路的樣子」、「老氣橫秋」、「她在幹嘛？老太太去跳廣場舞嗎」、「這台步走到地板和腳趾都尷尬了」、「全場大寫的尷尬！」反應相當兩極化。