胡歌笑認「我跟台灣很有緣」口音不分彼此！自薦我是便宜好用演員
胡歌睽違6年來台，早上飛抵松山機場，一襲淡綠色西裝展現帥氣，先到台北松菸（松山文創園區）徒步導覽，下午準時出席講座，他一上台先親切地打招呼：「非常開心，覺得很親切，我跟台灣很有緣分。」他也重複2次說：「我是便宜又好用的演員，歡迎年輕導演來找我拍戲。」
記者林奕如／台北報導
胡歌以「專業交流」名義入境，參加「對話青年」活動講座，他一開始就先說，「我第一次來台是2003年，已經21年了，是我人生第一部演主角，我就飾演台灣人，21年期間來過很多次，2013年也來台演出舞台劇《如夢之夢》，待了相當長的一段時間，這次來覺得很親切，我最新的作品是《繁花》，面對很多媒體採訪，說我講的滬普口音，有台灣口音，所以來這邊求證，我的鄉音有台灣音嗎？」主持人說有，他笑說：「我更開心表示不分彼此。」
胡歌也提到，他在某一個電影節上有表態過，「跟年輕創作者說，我是便宜又好用的演員，這次的論壇，也跟在場的年輕創作者表態，我是便宜又好用的演員，有好劇本項目記得找我。」台下一陣掌聲。
他在最新電影作品《走走停停》飾演工作失意的脆皮青年，就是和年輕導演合作，他也說，此導演性格靦腆，剛開始拍攝過程，不知道該如何表達，經過一段時間磨合，找到溝通方法，覺得要多一些嘗試，後來在後期剪接時，導演跟他說，有時候拍攝很堅持自己想法，但到了後製時期，覺得可能演員想法會更好，胡歌也給建議：「對於年輕創作者來說，拍攝時候真的要多做一些拍攝，為了後期選擇，（給青年導演）鼓勵說不要怕出錯。」
胡歌也重申，「我不是明星，我是演員，拍攝現場沒有明星，一部戲放映才會出現明星，明星不是一個人，是大家一起創作。」他演出《繁花》寶總成為經典角色，他稱讚王家衛導演拍出90年代上海最溫暖美好的時光，「那時我剛好上小學，是最溫暖的時光，他（王家衛）用影像再現我的記憶，對自己家鄉有更深刻理解，當年的上海包容和多元，我剛才在後台聊天就提到2003年第一次我來台時不陌生，是因為上海就有很多台灣人，這裡跟上海很像很親切。」