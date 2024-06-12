狗籠太大無法登機！女教授錯過航班 隔日報到愣：妳的狗逃過死劫
是幸運的狗狗啊！國外一名華裔女教授近日分享自己的遭遇，表示自己要搭機時，帶著自己養的德國牧羊犬一同前往，結果卻被機場人員表示「籠子太大不符合托運規定」，吃鱉的女教授只能錯過航班，隔天換了新的籠子再登機，沒想到隔日卻收到消息表示「妳的狗狗逃過死劫」，讓她相當訝異。
記者張嘉哲/綜合報導
一名在美國任教的華裔女教授在社群分享，上個月自己帶自家德國牧羊犬「雨果」，要從美國休士頓機場搭乘加拿大航空要前往加拿大，結果將狗狗要拿去寵物托運時，籠子被機場人員告知「這個籠子比規定大了0.5公分不能上飛機哦」，因此女教授跟雨果就被遣返報到櫃台。
女教授當時看到有另一隻跟雨果差不多大小的狗狗順利托運，只因為另一位飼主使用的籠子比較小一點，無奈的她也只能依照規定，錯過當天航班，趕快再去買一個小一號的籠子，好讓隔天可以順利報到登機。
沒想到隔天早上女教授再度帶著雨果到機場報到之後，地勤卻突然告訴她：「昨天上飛機的那隻狗狗已經過世....即日起該航空不再接受托運寵物。」這讓女教授直接愣在原地嚇壞，不敢相信自己聽到的這一切，後來許多機場人員也都來摸摸雨果對牠說：「你是幸運的狗狗。」
不少網友看了故事也紛紛回應「天阿....是因為太熱了嗎？」、「寵物托運的風險真的非常的高呀！」、「還是不要寵物托運比較好」、「我真的不敢寵物托運，雨果逃過一劫真是太好了。」過去就連台灣機場也有出現寵物托運、出口結果在飛機上熱死的案例，民眾如果真的非必要，寵物托運還是要小心注意！