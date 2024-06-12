全家買飲料加購「三麗鷗瓶蓋」！酷企鵝、人魚漢頓　再抽0元爽喝

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全家即起至7月9日推出「三麗鷗瓶蓋扣」盲盒，只要購買20元以上指定飲料、冰品任兩件，即可用49元加價購一款，共有六個角色，款式隨機，包括美樂蒂、酷企鵝、布丁狗、大耳狗、人魚漢頓、帕恰狗等人氣角色，只要直徑3公分以內的瓶蓋都可以扣上，一秒讓寶特瓶外觀升級，可愛滿分！
🟡全家任2件飲品、冰品，抽0元優惠
全家推出飲料、冰品抽抽樂優惠，即起至7月9日前，全家會員免消費就可每日免費玩2次，遊戲後可獲得2件0元、2件55折、2件77折、2件88折等優惠券，消費者可憑APP優惠券到店購買指定商品。
或是到門市購買20元(含)以上指定飲料、冰品任二件，即可在結帳櫃檯抽獎，同樣最大獎有機會獲得0元優惠，購買四件可抽獎2次，買六件可抽獎3次，購買八件則第4次抽獎由電腦直接代抽。
🟡7-11冰品任2件抽0元
7-11則是即起至6月25日前，買指定冰品任兩件即可抽獎一次，獎項有5、7、9折優惠，幸運爆棚的有機會直接0元帶走！不過手氣不佳的別擔心，內行才知的攻略教給你，那就是使用7-11的APP、LINE官方帳號，OPENPOINT會員每日可免費各玩2次，加上結帳時可抽一次，共計每日有5次機會抽到0元吃冰。