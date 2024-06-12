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小S女兒Elly大秀傲人身材！開衩畢業禮服照流出　吸引逾3萬人狂讚

▲小S的大女兒Elly，昨（11）日在IG上曬出性感畢業禮服，大方秀出傲人身材，照片上傳後吸引超過3萬人按讚。（圖／翻攝自Elly IG）
▲小S的大女兒Elly，昨（11）日在IG上曬出性感畢業禮服，大方秀出傲人身材，照片上傳後吸引超過3萬人按讚。（圖／翻攝自Elly IG）

記者楊慧玲／綜合報導

小S（徐熙娣）的18歲大女兒Elly（許曦文）長相清秀，身高168公分的她，擁有模特兒等級的九頭身身材及超模臉，盡顯名模氣質。近日，Elly適逢高中畢業，昨（11）日時在IG上曬出多張畢業照片，照片中Elly身穿黑色開衩禮服，大方露出美背及傲人身材，與生俱來的名媛氣息，吸引超過3.2萬人按讚。

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▲Elly與生俱來的名媛氣息及模特兒身材，吸引不少粉絲。（圖／翻攝自Elly Threads）
▲Elly與生俱來的名媛氣息及模特兒身材，吸引不少粉絲。（圖／翻攝自Elly Threads）
Elly昨日在IG上曬出多張美照，只見她身穿黑色晚禮服，貼身剪裁及開高衩長裙，吸引不少粉絲留言、按讚，就連小S也驕傲地留言表示：「誰這麼會生啊！嚇死人！」讓不少粉絲們都笑翻。

Elly在IG曬照片以後，也在Threads上貼出多張私藏照片，只見她與小S站在一起，Elly明顯高出媽媽半顆頭，完美的身材比例吸引超過3萬人按讚，不少粉絲紛紛留言表示：「好漂亮好想你一起出來玩」、「身材真好」、「乍看以為Karina」、「基因大神小S」、「美到不思議」。

▲Elly（右）跟媽媽小S（左）站在一起，明顯高出半顆頭。（圖／翻攝自Elly Threads）
▲Elly（右）跟媽媽小S（左）站在一起，明顯高出半顆頭。（圖／翻攝自Elly Threads）
事實上，Elly曾透露自己對於商學院十分有興趣，高中時也是選修經濟學。日前小S對外透露女兒申請上了USC（美國南加州大學）及UC Berkeley（加州大學伯克萊分校），她會跟著女兒一同赴美安頓好她的生活在回台灣。

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