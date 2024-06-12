「巴菲特最愛牛排館」全台第2家在台中　無敵美景+44盎司戰斧牛排

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戶外露台 可遠眺台中市美景
繼台北店的爵士樂團表演深受賓客喜愛，台中店也設置了表演舞台，台北駐店的美國傳奇爵士樂手巴比(Bobby West)將定期至台中演出，帶來經典的紐約爵士夜。戶外露台設有20席座位，規劃沙發組座椅，可在此遠眺美景，享受夕陽西下的天空雲彩變換和夜晚迷人的璀璨燈火流光。
美國47年乾式熟成技術、28天熟成 牛排香甜柔嫩
Smith & Wollensky在台北設有專屬乾式熟成室，為迎接台中店開幕，擴建至15坪大空間可存放340條重達15公斤的牛肉，以供應兩家店高品質的頂級乾式熟成牛排。傳承自美國47年乾式熟成技術，將牛肉控制在恆溫、恆濕且全日抽風的乾式熟成室中，並以UV殺菌光抑制壞菌，過程中還需要有專業人員持續監控肉質狀態以調整各項數值，歷經28天熟成出引以自豪的頂級牛肉。
餐廳統一使用美國獨家簽約牧場Double R Ranch USDA Prime等級牛肉，確保世界各分店皆能吃到相同美味的牛排，乾式熟成能提升牛肉的香氣風味，也使肉質更加柔嫩，並保留了Double R Ranch牛肉獨特的香甜滋味，這迷人滋味創下台北單店一年銷售50噸牛排的好成績。
台中店的菜單比照台北店，但增添了些小巧思，設計了4款辣味醬料，包含松露芥末醬、煙燻辣芥末醬、松露辣醬、芒果辣醬，搭配牛排或海鮮類主餐皆宜。另外餐廳還獨家推出隱藏版巨大巧克力蛋糕調酒，為迎合台灣人喜好也有經典前菜三拼，將憤怒蝦、蟹肉餅和香煎干貝三款熱門前菜組合成拼盤。經典牛排則推薦巴菲特必點的乾式熟成帶骨紐約客牛排，有濃郁肉香與帶勁口感；乾式熟成帶骨肋眼牛排則油花豐富、肉質軟嫩，是台灣人的最愛。
美國和牛戰斧牛排 重達44盎司
聚餐宴客首選乾式熟成美國和牛戰斧牛排，重量級44盎司懸吊登場，桌邊秀以火槍炙燒乾式熟成牛油，香氣逼人的牛油為烤至焦酥的牛排與烤馬鈴薯都增添風味，讓人視覺味覺雙重享受。除了牛排，餐廳也提供各式新鮮海鮮，有多人可分享的海鮮塔或是個人主餐海鮮熱盤；甜點則必點巨大巧克力蛋糕，濃郁且濕潤的巧克力蛋糕與慕斯交疊高達十層，美味又吸睛。
另外，以「自然流」著稱的東京會席料理名店「燈燈庵」，首家海外分店「台北燈燈庵」引進台灣約12年後，全新二店則進駐新竹，位於後火車站南大路上，與新竹重要的歷史建物「下竹町」相鄰，低調沉穩的日式建築風格，佔地158坪，獨棟二層樓的寬敞空間設有60個座位，包括5個獨立包廂。
新竹燈燈庵秉持日本本店的料理風格，菜單與台北店同步，選用台灣在地當令的食材，配合時令每月依不同主題推出新菜色，午間套餐1,980-2,880元、晚間套餐2,880-3,680元，另有蔬食者可選擇的精進套餐1,680元。
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