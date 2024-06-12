大手牽小手！左營高中學生帶領外籍生漫遊左營舊城

左營高中執行「大手牽小手」計畫已邁入第三年，今年度於日前展開。來自哥倫比亞、日本、越南、印尼等文藻外語大學、義守大學8位外籍生，在左營高中學生帶領下，進行左營地景文化英文導覽活動，不僅走訪左營舊城，更由左營高中校長吳立森帶領至城隍廟一同參拜體驗，也走入左營眷村與享用在地餛飩美食。
記者陳美嘉／高雄報導
外籍生們對左營保留在地文化如舊城、眷村，表示讓他們彷彿進入不同時空，尤其有美麗的蓮池潭，非常令人驚豔，也大讚左營在地美食餛飩很好吃；外籍生們稱讚擔任導覽的左營高中學生友善有禮貌，英文表達很有動力，讓她們對高雄的歷史與文化印象深刻，也看到臺灣未來最優秀學子。
左營高中圖書館主任洪親慧說，左營高中執行大手牽小手計畫已邁入第三年，參與學生越來越踴躍。計畫3個月期間，分為左中學生學習了解左營舊城景點與歷史，並針對英文導覽能力集訓；最後階段由學生帶領外籍生導覽互動，彼此用英文交流，互相了解雙方國家的文化與生活面貌，並成為跨越國界的朋友，利用社群平台繼續保持聯繫與互動。
參與的左營高中學生感謝校內地方學老師、英文老師的細心指導，也謝謝文藻USR教學團隊在英文導覽技巧的提點，交流中印象最深刻的是與外籍生互相討論，以及彼此文化交流過程。