英文進步！台灣TOEIC聽讀10年增逾30分　口說測驗成績超越日韓

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忠欣公司執行長巴士誠表示，「與十年前相比，台灣的TOEIC聽力與測驗成績成長了超過30分，顯現過去10年來台灣在英語溝通力的需求，以及英語教育的重視上都呈現大幅的進步。」
隨著全球化的趨勢以及國際化的浪潮，英語溝通能力是各企業進行人才招募必備的基礎能力，而在雙語政策的推波助瀾之下，台灣的英語能力逐年上升，若以日本、韓國為例，不少大型企業採用語言管理策略，全面提升員工的英語能力，日本樂天就將英語定為官方語言；UNIQLO導入語言管理策略，擴展海外據點；三星及現代等企業也將英語定為入職語言標準。
外商人力銀行Michael Page台灣區域總監Claire Wu觀察指出，「英語能力已經是管理職位的必備條件，在協助企業招募高階人才的過程中，我們看見愈來愈多的管理職缺除了重視英語通用能力，更重視需要及時反應的聽力與口說能力」。
值得一提的是，台灣2023年的TOEIC口說測驗人數相較去年成長17%，測驗成績平均145分，相較日本、韓國還高。巴士誠表示，「在協助企業建立職位英語標準，我們觀察到企業對英語聽力及口說的人才需求漸增，將口說能力列入招募評量標準或人事任用近三年明顯成長，每天都有職缺需求TOEIC口說能力，包括需要生醫產業的產品管理者、傳統產業的專案經理，甚至是科技產業的工程師、行銷企劃等。」
報告指出，台灣大學一年級到四年級學生TOEIC測驗聽力與閱讀的平均成績，其中大一生的平均519分，大二生平均500分，距離785分的雙語政策目標尚有差距，不過大三生的聽力與閱讀上升至535分，大四生更進一步來到544分，顯示準社會新鮮人為了達到企業招募標準的英語能力，增加英語學習的時間。