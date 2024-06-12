iOS 18音量鍵「神秘特效」 傳為iPhone 16 Pro新按鍵鋪路
蘋果昨（11）日凌晨舉辦開發者大會，會中發表了iPhone最新作業系統iOS 18，針對開發者已經開放iOS 18 Beta版可以下載。外媒就發現，音量鍵的圖示似乎暗藏玄機，傳聞iPhone 16 Pro的音量鍵會改用電容式設計，在iOS 18按下音量鍵時圖示出現變化，會有向手機內側推擠的樣子，外界猜測就是為了iPhone 16 Pro提早做準備。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果iPhone最新作業系統iOS 18昨日正式亮相，同步開放給開發者搶先體驗iOS 18 Beta版，預計7月才會有公測版釋出。根據外媒《MacRumors》搶先測試發現，調整音量時會出現不同的視覺動態，除了音量條會上下移動之外，還會有微微向內擠壓的動態畫面。
外界認為該功能很有可能就是為了即將到來的iPhone 16做準備，傳聞 iPhone 16 系列會加入一顆實體的拍照按鍵，且有可能會採用全新電容式按鍵，藉此讓用戶在拍照時更方便，而新加入的特效就是為了在按壓電容式按鍵時，能在螢幕上更加直觀的察覺使用狀態。
關於iOS 18預計今年秋天會上線，如果沒有意外應該會預載在iPhone 16系列上。而iOS 18會是第一款結合蘋果AI技術的作業系統，需要較高規格的硬體設備，至少要搭載A17 Pro晶片手機才能使用，因此現階段只有iPhone 15 Pro 以上才能感受到強大的AI功能以及可以跨App整合的Siri。