文化幣享好康　屏縣推三檔親子節目熱售中

文化幣該怎麼花？為鼓勵青少年暑假期間走進劇場看戲、聽音樂，屏東縣政府自7月起於屏東演藝廳與藝術館推出三檔優質節目，使用文化幣可享5折或買一送一優惠，趕緊把握機會購票。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣文化處表示，巴洛克獨奏家樂團《2024 悅聲樂聲-巴洛克獨奏家青年樂團》將於7月12日晚間7點在屏東演藝廳帶來精彩演出，這是青年音樂團首次於屏東演出，更特別邀請多次錄製專輯的法國小提琴巨擘奧利弗·夏利耶（Olivier Charlier）擔任音樂總監。文化幣購票可享不限票價5折優惠，限量30席。
暑假期間推出的親子節目，包括由移動故事屋帶來的《機器人流浪記 & 紅鼻仔大冒險》沉浸式劇場，演出以台灣原創動畫、180度環形投影幕、體感裝置及聲光特效為主軸，並透過說書人演員以精彩的肢體與聲音表現，與觀眾近距離互動對話，帶來獨一無二的五感體驗。舞台搖滾區享文化幣購票限量買一送一優惠。
7月27日下午2點半在屏東藝術館，將舉行全場K歌歡唱的幸福樂章，謝欣芷x愛唱歌「愛唱歌劇場《瑞比和安弟的樹洞狂想》」特別版，串聯超過15首膾炙人口的原創兒歌，帶領觀眾跟著動物朋友們來一趟趣味與驚喜交織的奇幻歷險。文化幣購票享買一送一優惠，席次有限。