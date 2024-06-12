只有一天！SOGO百貨免費送「50顆龍蝦芒果」 滿額加碼送整盒雞蛋
芒果盛產季要來了！遠東SOGO忠孝館B2 Fresh Mart引進芒果界精品「龍蝦芒果」，將在明（13）日下午2點，現場免費發送50顆龍蝦芒果，讓民眾搶先品嘗頂級芒果的獨特風味。並且當天消費滿1000元，在加贈雞蛋一盒，限量100份，送完為止。
記者鍾怡婷/綜合報導
明（13）日遠東SOGO忠孝館B2 Fresh Mart，下午2點特別邀約到農糧署副署長姚志旺，於現場發送50顆龍蝦芒果，讓民眾搶先品嘗頂級芒果的獨特風味。同時至6/20(四)期間現場將限量發售禮盒及單顆裝，送禮自用都適宜！同時當天消費單筆滿千元再加贈頂級雞蛋一盒(10入)，限量100份。
「龍蝦芒果」由屏東縣建賢果菜運銷合作社配合農糧署執行各項試驗，積極克服極端氣候挑戰及外銷日本的高品質要求，並引入現代化智慧自動化設施，提升芒果生產的效率與品質，在地職農以頂級技術分解龍蝦殼的甲殼素和鈣元素，應用於芒果栽培，打造出色澤鮮紅、果肉紮實且風味獨特的芒果，一舉進軍高標準的日本市場。
此外，大潤發即日起至8月提出仲夏芒果節活動，一口氣推出16款香甜爽口的芒果甜點，最低銅板價就能買的到！包括熱銷回歸的「芒果爆漿餐包」，平均單顆更只要14元的銅板價深受消費者喜愛，特價4入55元；「芒果爽蛋糕」清爽戚風蛋糕搭上香柔的芒果卡士達餡，特價139元；「芒果鮮奶大福」Q軟的麻糬包入新鮮芒果與卡士達醬，79元兩入；「芒果菠蘿泡芙」72元兩入。
還有新品「芒果二重奏」酥脆的酥皮麵包，以酸甜情人果餡搭配新鮮芒果丁，特價68元／個；「情人果千層」酥脆又細緻外層，內餡有著酸甜情人果風味以及新鮮芒果丁，特價65元／個；「芒果奶油千層」香濃卡士達醬與新鮮芒果丁交織出夏季最美妙的滋味，嚐鮮價52元／個；「芒果遇上檸檬」口感細緻柔韌，內餡搭配酸甜檸檬起司餡及新鮮芒果丁特價55元/顆。
「芒果起司蛋糕」微酸爽口的乳酪蛋糕，有著濃郁酸甜的芒果餡，220元／4入；「芒果布蕾塔」酥脆的起酥塔皮，添加特調的芒果餡以及濃郁奶香布丁，特價125元/4入；「鮮芒果蛋糕」6吋只要299元；「芒果磅蛋糕」蛋糕體本身就散發出了芒果的香氣，搭上表面滿滿的堅果更能品嚐出芒果濃郁的口感，特價99元／條。