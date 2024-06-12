00919前10大成份股出爐！長榮航、世界先進入列 最後上車日注意
00919群益台灣精選高息ETF於5月份換股，最新的前十大成分股備受關注，根據群益投信官網資料顯示，最新前十大成份股與持股權重分別為2303聯電9.69%、2891中信金9.38%、2454聯發科9.00%、2603長榮8.90%、3034聯詠8.76%、2618長榮航6.60%、5347世界6.30%、6239力成4.81%、5483中美晶4.28%、6176瑞儀3.40%。00919即將在6月24日進行第5次配息，最後進場參與配息為6月21日，請投資人多多留意。
記者許家禎／台北報導
觀察00919最新前十大持股中有老面孔例如：長榮、聯電、聯發科、聯詠、中信金、力成、中美晶、瑞儀。新面孔為長榮航、世界先進。整體而言電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的樣態。不過，原本今年現金股利率衝高，有機會成為前10大持股呼聲很高的營建股與中小型金融股雖然順利入選成分股，但最終配置的權重僅1%左右，顯示高股息ETF成分股配置不僅看重現金股利率也看重成分股的市值規模以及長期成交量，必須要同時兼顧。
據了解，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。
00919即將在6月24日進行第五次配息，本次期前配息公告預估配發金額為新臺幣 0.7元，年化配息率連續五季衝破10%，配息一次比一次高，且次次填息，加上今年以來含息報酬率近兩成，最後進場參與配息為6月21日，投資人可多留意。
※【NOWnews 今日新聞
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