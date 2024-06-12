黃埔建校百年「先烈英雄像」駐足校區　陪伴黃埔兒女成長茁壯

把錢變大！ 台中市今年首波再發放35萬份物調券

▲振興經濟，台中市長盧秀燕今天宣布，6月20日起首波再發放35萬份物調券。（圖／中市經發局提供）
▲振興經濟，台中市長盧秀燕今天宣布，6月20日起首波再發放35萬份物調券。（圖／中市經發局提供）

記者柳榮俊/ 台中報導

台中市政府為振興市場、夜市及商圈買氣，推出「物調券」發放活動，大受歡迎。市長盧秀燕今(12日)表示，去年首辦發放率100%，回收率99.7%，今年強勢回歸，首波將於6月20日至22日，在107處公告地點發放35萬份，現金100元兌200元物調券，把錢變大，預計創造逾7000萬元營業額。

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕市長今天宣告今年物調券起跑時強調，因應物價上漲，錢變小了。台中市為振興經濟，去年出奇招，以100元兌換200元物調券，把錢變大。接連三波發放物調券，不論是市場、夜市及商圈業者生意倍增，發放率100%，回收率99.7%，大受歡迎。在民眾敲碗催促下，今年捲土重來，首波定6月20日起一連七天發放35萬份物調券，歡迎民眾踴躍領取，買東西用物調券，把錢變大。

盧市長表示，今年物調券首波於月底展開，除了延續去年市場、夜市及商圈場域外，新增部分民有零售市場及產業故事館，共有107處。此外，為響應援助花蓮震後經濟，將提供1,200份花蓮專區「物調券」，邀請花蓮業者於活動期間在建國市場設攤販售花蓮產品，民眾可於發放期間至建國市場兌換花蓮專區「物調券」，用行動支持購買「花蓮專區」產品，協助花蓮振興災後經濟。

經發局強調，許多攤商、店家們已摩拳擦掌，配合「物調券」推出優惠方案，準備搶攻這波商機，今年新加入的店家「寶熊漁樂碼頭」推出門票贈送方案，只要民眾使用「物調券」消費，即可獲得200元的釣魚故事館門票1張；大甲商圈「裕芳食品」則推出原價1包200元的紅燒豬排買一送一。

另外，在炎炎夏日的夜晚，可至逢甲觀光夜市領「物調券」，再到「激旨燒鳥」大啖烤肉，啤酒原價135元，使用「物調券」2杯只要200元；此外，第五市場的「丸東商號」則是消費1張「物調券」，再加20至80元不等的價位，即可購買到280至340元價值的產品。更多資訊請至台中市政府經濟發展局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw/2643555/post)查詢。



台中觀光公車共7條路線 盧秀燕：成長數六都第一

鉅陞建設挺嘉義運動 冠名贊助職業高球選手賴嘉一

「葉宏甲百年紀念」特展 「諸葛四郎」台漫經典再現

搶攻瑞午連假商機 台中百貨年中慶競祭好禮搶客

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載