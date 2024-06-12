把錢變大！ 台中市今年首波再發放35萬份物調券

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盧市長表示，今年物調券首波於月底展開，除了延續去年市場、夜市及商圈場域外，新增部分民有零售市場及產業故事館，共有107處。此外，為響應援助花蓮震後經濟，將提供1,200份花蓮專區「物調券」，邀請花蓮業者於活動期間在建國市場設攤販售花蓮產品，民眾可於發放期間至建國市場兌換花蓮專區「物調券」，用行動支持購買「花蓮專區」產品，協助花蓮振興災後經濟。
經發局強調，許多攤商、店家們已摩拳擦掌，配合「物調券」推出優惠方案，準備搶攻這波商機，今年新加入的店家「寶熊漁樂碼頭」推出門票贈送方案，只要民眾使用「物調券」消費，即可獲得200元的釣魚故事館門票1張；大甲商圈「裕芳食品」則推出原價1包200元的紅燒豬排買一送一。
另外，在炎炎夏日的夜晚，可至逢甲觀光夜市領「物調券」，再到「激旨燒鳥」大啖烤肉，啤酒原價135元，使用「物調券」2杯只要200元；此外，第五市場的「丸東商號」則是消費1張「物調券」，再加20至80元不等的價位，即可購買到280至340元價值的產品。更多資訊請至台中市政府經濟發展局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw/2643555/post)查詢。