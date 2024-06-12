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錢薇娟拋國內職籃「聯合選秀」！T1先釋善意　但PLG方面還未回應

▲今（12）日在T1年度頒獎典禮上，T1會長錢薇娟語出驚人，拋出兩聯盟「聯合選秀」的概念，希望和P.League+進一步合作。（圖／T1提供）
▲今（12）日在T1年度頒獎典禮上，T1會長錢薇娟語出驚人，拋出兩聯盟「聯合選秀」的概念，希望和P.League+進一步合作。（圖／T1提供）

記者黃建霖/臺北報導

今（12）日在T1年度頒獎典禮上，T1會長錢薇娟語出驚人，拋出國內籃球聯盟「聯合選秀」的概念，希望和P.League+進一步合作，希望減少投入選秀的球員在2、3個聯盟測試和出席選秀大會的奔波。不過她也坦言目前還沒有得到另一聯盟的回應，仍在積極努力。

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拋國內聯盟聯合選秀　T1：對方還沒回應

錢薇娟今天在典禮上無提出國內聯合選秀的想法，希望帶給球員更多選擇和方便，她這樣說：「參與選秀的就這些人，同樣的人去3個地方做相同的事情，我覺得不要浪費人力和物力。」

她也透露其實很早之前就已經開始準備了，不過目前還沒有得到PLG方面的積極回應，「這是一個好的想法，但目前還沒得到一個好的回應，但我們會持續努力。」不過錢薇娟也表示，若最終PLG方面沒消息，他們還是會「走自己的路」，推動自己聯盟的選秀大會。

「他們可能有自己的準備，我們目前還沒提出（選秀相關訊息），就是想要合作。」錢薇娟說．兩聯盟聯合選秀，T1這邊已經準備了很久，只是今天才第一次講出來。

職籃合併進展如何？錢薇娟：好事多磨

至於外界關注的台灣職籃合併方面，錢薇娟強調「下一季一定會有T1」，稱有很多東西要去討論，她的立場也還是認為合併前要先合作，「大家要整合在一起不容易，好事多磨，大家都很努力。」

「合併的事，大家有點耐心，要花時間溝通，要往這方向前進。」錢姐也表示，合併之前要先合作，這一季至少能看到公益活動方面兩聯盟已經開始交流。在雙方接觸的同時，T1也會先做好自己，各方面的進步不會停滯，希望制度層面越來越完善，做好各項機制。

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