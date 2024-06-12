一殯謝幕3／房價凹陷區大噴發？已有知名建商預備插旗

小草參戰！柯文哲給黨員的信號召改革反貪腐　批綠否定過去的自己

▲民眾黨主席柯文哲號召黨員、「小草們」支持國會改革。（圖／資料照片）
▲民眾黨主席柯文哲號召黨員、「小草們」支持國會改革。（圖／資料照片）

記者林詠青／台北報導

國會改革法案議題掀起藍鳥、青鳥宣講之戰，現在民眾黨「小草」也要參戰！民眾黨主席柯文哲今（12）日發出「給黨員的一封信」，喊話黨員跟支持者，廣發懶人包跟國會改革正確資訊。柯文哲並強調，他不認同總統賴清德核可覆議時聲稱「審議程序不符民主原則」，質疑民進黨執政後，竟否定過去的自己。

我是廣告 請繼續往下閱讀
藍綠兩大黨針對國會改革法案的街頭宣講即將展開，週六更要在總統賴清德的本命區台南對決。台灣民眾黨主席柯文哲今天受訪時，沒有多說明民眾黨要如何參與宣講，不過下午立即發出一封給黨員的信，喊話「小草」發揮力量，廣發懶人包跟正確的改革資訊。

柯文哲在信中指出，國會改革法案經歷一場專報、三場公聽會及兩次司法法制委員會的審查，民進黨卻提40次散會動議、召委在委員會消失3小時，利用拖延戰術，逃避實質討論，「現在卻反過頭來抹黑國會改革黑箱、程序不正義，實在讓人無法接受」。

柯文哲強調，他尤其不能接受賴清德核可覆議時，竟稱審議程序不符民主原則，痛批民進黨根本就是否定過去的自己。柯文哲表示，「改革反貪腐，堅持不放棄」，希望黨員繼續與民眾黨堅持下去。

國會改革　柯文哲給黨員的一封信全文：

親愛的黨員朋友，大家好，我是柯文哲。

2024年上半年即將過去，新國會第一會期即將休會，相信大家都有看到，台灣民眾黨八位委員在立法院兢兢業業推動各項法案，實踐我們在總統大選時的承諾。九大優先法案中，再生醫療法、國會改革皆已三讀通過。本以為新國會有新氣象，我們卻看到立法院議場變成競技場，民進黨杯葛議事、攻擊議事人員，甚至抹黑、抹紅在野黨，讓朝野對立更加嚴重，這不是我們想看到的立法院。

過去立法院最為人詬病的，是立法院變立法局，放任行政權獨大，只能當橡皮圖章，更讓弊案封存於黑箱中。我們期待國會能實質監督、有效制衡，落實真正的民主。我要告訴大家，國會改革在新國會成立後，經歷一場專報、三場公聽會及兩次司法法制委員會的審查，民進黨卻提40次散會動議、召委在委員會消失3小時，利用拖延戰術，逃避實質討論，現在卻反過頭來抹黑國會改革黑箱、程序不正義，實在讓人無法接受。

國會改革三讀通過後，行政院以七大理由提出覆議，皆是文宣式口號，他們提不出說服人民的理由，只好打口水戰。我更不認同賴清德總統核可覆議時指控「審議程序不符民主原則」。這些法案都是民進黨過去的主張，怎麼執政後卻否定過去的自己？

面對接下來的覆議，台灣民眾黨還是會把國會改革的理念說清楚，我們會繼續堅持下去，希望黨員朋友發揮自身力量，幫我們把更多正確資訊、懶人包傳達出去，讓你的親朋好友知道。

台灣要升級，國會要改革；
台灣要民主，國會要有力；
改革反貪腐，堅持不放棄。

柯文哲　2024/6/12

青鳥藍鳥拚場！周六台南強碰　民進黨卡司曝光、苗博雅南下參戰

聞「藍鳥」對決「青鳥」柯文哲笑噴　曝宣講活動民眾黨不缺席

立委控「機房業者」助綠營監控青鳥行動！黃國昌：要查不只王義川

青鳥行動指控藍白賣台！作家直言不舒服：執政者竟煽動群眾抗爭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生