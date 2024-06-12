捷克參議院副議長讚台「不斷進步」　鼓勵政大學子參與國家大事

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德拉霍斯提到，「這是我第四次來台，每次前來，我都見證台灣不斷地進步。」隨後他以「捷克共和國和台灣：民主的成功故事」為題進行演講，分享捷克是如何從共產走到民主，再向世界開放的歷程，「民主不是一種理想的治理體系，但平等和人權，我們都該重視。」
德拉霍斯認為，台灣、捷克的民主歷史背景相似，兩國曾在非民主政權之下奮鬥，這段歷史加強彼此對於民主價值觀的承諾，他也強調，捷克、台灣彼此之間的合作努力，將會不斷提升雙方民主的價值，並且鼓勵年輕學子，追求民主自由的同時，應多參與國家大事，「青年的參與對國家的未來至關重要，年輕人的聲音，將有助於鞏固民主，打造韌性社會。」
政治大學指出，許多學生在演講現場踴躍提問，其中斯拉夫語文學系大四學生黃威融，就以捷克語詢問德拉霍斯有關台生前往捷克求學的獎學金事宜。德拉霍斯對此回應，提供獎學金給予台灣遠赴捷克求學的學子，這個議題雖非參議院的權限，但他承諾，將會照會捷克政府相關部門研議。
政大校長李蔡彥表示，「政大與捷克多年來保持著友好的關係，更是台灣唯一提供捷克語言課程的學校，舉辦『捷克日@政大』等文化活動，成功促進雙方文化交流。」李蔡彥續指，最近政治大學還與查理士大學合作成立供應鏈韌性中心（SCRC），展示雙方在國際化和創新方面的共同努力，期望未來更進一步深化彼此的合作關係。