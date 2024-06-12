12強中華隊陣容定調？總教練曾豪駒給回應　對吳念庭、張奕有期待

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中職明星賽記者會中，公布了12強賽的中華隊名單，投手部分有統一7-ELEVEn獅的王牌土投古林睿煬、台鋼雄鷹的江承諺、味全龍的「龍之子」徐若熙、還有先前效力日職西武獅的張奕等人。
在野手部分，有中信兄弟當家游擊手「小可愛」江坤宇、「魚住」曾頌恩、味全龍「紅色大砲」劉基鴻、吉力吉撈鞏冠、統一獅「四爺」陳傑憲、林安可，以及將投入中職選秀的吳念庭等人。
關於12強的完整名單是否已經定調，曾豪駒表示：「主要是挑開季到現在看起來狀況不錯的選手，但目前還不一定，因為都還在觀察階段，距離最終名單還有大概2到3個月，希望可以去審慎評估，選出一個最好的陣容。」
點名吳念庭、張奕 國際賽有好表現
訪問中，曾豪駒談到以業餘身份入選的2名選手吳念庭、張奕，表示：「他們在日職已經有實績，而且先前在國際賽的表現都很不錯。」他補充說道：「張奕在上屆12強賽事的發揮，幫助中華隊晉級複賽；而吳念庭也在2023年的經典賽有很好的發揮，希望可以利用明星賽觀察他們的身手，把好狀況維持到年底。」
明星隊總教練葉君璋也指出，因為國際賽多是短期賽事，有時候真的實力好的球員不一定能在短時間展現出來，所以那個臨場調整的能力非常重要。而曾豪駒身為總教練，需要能夠挑選適應狀態好的選手，這點相當不容易。同時，也希望可以帶領明星隊，給中華隊一些壓力，當作成長的動力。
12強中華隊完整名單：
投手：古林睿煬（統一獅）、王尉永（富邦悍將）、吳俊偉（中信兄弟）、王志煊（樂天桃猿）、江國豪（富邦悍將）、江承諺（台鋼雄鷹）、林凱威（味全龍）、林詔恩（統一獅）、徐若熙（味全龍）、徐基麟（中信兄弟）、陳冠宇（樂天桃猿）、陳冠偉（味全龍）、陳柏豪（樂天桃猿）、曾峻岳（富邦悍將）、張奕（台鋼雄鷹自行培訓）
捕手：吉力吉撈鞏冠（味全龍）、陳重羽（統一獅）、戴培峰（富邦悍將）
內野手：江坤宇（中信兄弟）、朱育賢（富邦悍將）、李凱威（味全龍）、林立（樂天桃猿）、曾子祐（台鋼雄鷹）、劉基鴻（味全龍）、吳念庭（全越運動）
外野手：陳傑憲（統一獅）、林安可（統一獅）、邱智呈（統一獅）、曾頌恩（中信兄弟、陳晨威（樂天桃猿）