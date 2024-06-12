蛋價直直落！新竹餐廳「免費加蛋」3個月 原因全說了：賺該賺的
隨著台灣蛋荒現象緩解，近期蛋價直直落，產地價格已經跌破30元關卡，批發價也降至37元，已經回到蛋荒之前水準。不過大部分餐廳的菜單上，仍然維持加蛋20元價格，也讓民眾加蛋意願低，大量雞蛋也因此滯銷。不過近期就有店家宣布，即日起「免費加蛋」3個月，引發話題。
記者潘毅／綜合報導
店家宣布「免費加蛋」3個月！老闆原因全說了：賺該賺的
位在新竹縣湖口鄉的「牛柒丼食堂」，日前發出公告宣布「從6月11日至8月底」，將近3個月的期間內，丼飯一律「免費加蛋」，且不分內用外帶都享有這項優惠。
綜合媒體報導，牛柒餐飲集團老闆吳德建解釋，去年蛋荒發生蛋價飆漲時，消費者點餐加蛋費用為15元，但隨著近期雞蛋價格回穩，招牌溏心蛋的成本大幅減少約5成，因此決定即刻起「加蛋不加價」回饋消費者，並感謝一路以來支持。
老闆認為，「既然蛋價降了，就直接回饋給消費者，賺自己該賺的錢就好」，但也強調，各家餐廳經營狀況不同，希望業者和消費者雙方都能多點同理心。
一堆餐廳加蛋還是20元！蛋商、雞農哀怨：該降價了
台灣近期雞蛋價格已經創下3年以來新低，但是大量的餐飲通路加蛋仍然是20元價格，也讓民眾吃蛋意願大幅降低，直接導致了雞蛋需求量銳減。
對此，台北市蛋商公會、中華民國養雞協會等組織，皆喊話餐飲業一起降價，才能帶動消費者吃蛋的意願。