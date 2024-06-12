每股分配4元現金股利！中鋼碳素化學公司舉行113年股東常會

我是廣告 請繼續往下閱讀
中鋼碳素化學公司董事長謝文榮表示，中鋼碳素化學公司於去(112)年整體經營環境，因受到中東地區政局動盪不安、烏俄戰爭持續、國際油價下跌、中國大陸產能外溢衝擊等影響，在全體員工努力降減成本下，112年合併營收83.18億元，合併淨利14.36億元，分別較111年下降20%及16%，每股盈餘則為6.18元。
謝文榮說，展望今(113)年，因中國大陸石化產能大量開出，衝擊到下游化工產業，但中碳公司所製造的煤焦油及輕油系列產品屬上游原料，目前出貨正常，評估受到的影響尚不顯著，將持續關注後續情況，並擬定相關因應策略。
至於在碳材料發展部分，中碳公司屏南廠2期石墨化擴廠將於今年第3季開始試車，新增的產能預計可充實各項精碳材料產品佈局，且隨著全球綠能產業持續發展，以及今年下半年客戶產能陸續開出後，中碳公司有信心扎穩負極材料、先進碳材，以及等方性石墨等碳材料發展根基，期許營收及盈餘再上層樓。
謝文榮指出，在減碳議題上，中碳公司已設定2050年碳中和目標，並陸續完成減碳路徑圖訂定、碳盤查及主要產品碳足跡計算，近幾年更持續推動各項減碳專案計畫，例如，去年在執行高耗能設備汰舊及購置高效率節能設備下，減碳量達到3640噸，並超越計畫減碳量，成果顯著。