中油通運輪撞高雄港！通運輪移泊至台灣國際造船碼頭進行檢查

每股分配4元現金股利！中鋼碳素化學公司舉行113年股東常會

▲中鋼碳素化學公司舉行113年股東常會。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼碳素化學公司舉行113年股東常會。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼碳素化學公司於今(12)日上午，在高雄市前鎮區高雄商務會議中心，舉行113年股東常會，會中通過112年財務報表及每股分配4元現金股利等議案，並將持續推動各項減碳專案，努力朝2050碳中和目標邁進。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中鋼碳素化學公司舉行113年股東常會，由董事長謝文榮(前排中)主持。(圖／中鋼碳素化學公司提供)
▲中鋼碳素化學公司舉行113年股東常會，由董事長謝文榮(前排中)主持。(圖／中鋼碳素化學公司提供)
中鋼碳素化學公司113年股東常會，是由董事長謝文榮主持，總經理方明達及股東與會，會中順利進行會務報告及討論提案等，通過112年財務報表及每股分配4元現金股利等議案。

中鋼碳素化學公司董事長謝文榮表示，中鋼碳素化學公司於去(112)年整體經營環境，因受到中東地區政局動盪不安、烏俄戰爭持續、國際油價下跌、中國大陸產能外溢衝擊等影響，在全體員工努力降減成本下，112年合併營收83.18億元，合併淨利14.36億元，分別較111年下降20%及16%，每股盈餘則為6.18元。

▲中鋼碳素化學公司舉行113年股東常會，會中通過每股分配4元現金股利。(圖／中鋼碳素化學公司提供)
▲中鋼碳素化學公司舉行113年股東常會，會中通過每股分配4元現金股利。(圖／中鋼碳素化學公司提供)
謝文榮說，展望今(113)年，因中國大陸石化產能大量開出，衝擊到下游化工產業，但中碳公司所製造的煤焦油及輕油系列產品屬上游原料，目前出貨正常，評估受到的影響尚不顯著，將持續關注後續情況，並擬定相關因應策略。

至於在碳材料發展部分，中碳公司屏南廠2期石墨化擴廠將於今年第3季開始試車，新增的產能預計可充實各項精碳材料產品佈局，且隨著全球綠能產業持續發展，以及今年下半年客戶產能陸續開出後，中碳公司有信心扎穩負極材料、先進碳材，以及等方性石墨等碳材料發展根基，期許營收及盈餘再上層樓。

謝文榮指出，在減碳議題上，中碳公司已設定2050年碳中和目標，並陸續完成減碳路徑圖訂定、碳盤查及主要產品碳足跡計算，近幾年更持續推動各項減碳專案計畫，例如，去年在執行高耗能設備汰舊及購置高效率節能設備下，減碳量達到3640噸，並超越計畫減碳量，成果顯著。
 

遵規範管控黑鮪資源！漁業署籲漁民12日零時起停止捕撈太平洋黑鮪

中油通運輪撞高雄港！通運輪移泊至台灣國際造船碼頭進行檢查

促進地方和諧與團結！高雄市覆鼎金保安宮辦慶端午粽香慈善送愛心

為港區治安付出奉獻！高雄港務警察總隊舉辦113年警察節慶祝大會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代