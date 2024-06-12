馬斯克又遭爆逼SpaceX女員工上床！還要求為他生小孩

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其中一名曾與馬斯克發生關係的女性，引起了SpaceX總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）的憤怒，蕭特威爾指責實習生與自己的丈夫有外遇；蕭特威爾告訴SpaceX的人資部門，表明要將她從總裁辦公室撤職。
《華爾街日報》該篇報導引用了簡訊、電子郵件和其他文件。並對包含女性的朋友和家人以及前員工在內超過48人進行採訪。
報導詳述了其中幾名女性與馬斯克發生關係的經過，一位2013年從SpaceX辭職的女性聲稱，馬斯克曾多次要求她為他生孩子，這位至少有10個孩子的億萬富翁表示，世界面臨人口不足的危機，高智商的人應該生育。但這名女子拒絕這項要求，隨後遭馬斯克在工作上屢屢刁難，如拒絕加薪以及當眾批評表現，讓她憤而離職。
報導還提到，一名在SpaceX工作的女性多次收到馬斯克要求晚上到他家作客的邀請，若不回應，馬斯克則態度大變，嗆聲不想再看到她。
針對《華爾街日報》該篇報導，馬斯克沒有回覆；蕭特威爾則批內容敘事有所誤導，還稱該篇報導不能反應SpaceX的文化。
事實上，馬斯克在2022年也曾被《商業內幕》爆料，曾對Space X一名空服員性騷，表明要替該空服員買一匹馬當禮物，以色情按摩作為交換；也曾被爆與旗下企業高階主管齊莉絲（Shivon Zilis）有二個孩子。