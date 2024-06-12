船員全數獲救棄船！我國籍輝豐號貨輪在高雄港西南海域發生火警
我國籍輝豐號貨輪於今(12)日上午8時，在高雄港西南17浬處，發生火燒船事故，海巡署接獲通報，隨即派遣艦隊分署高雄海巡隊海巡隊PP-3557、PP-3581及南部地區機動海巡隊偉星艦前往救援，並由空勤總隊直升機前往協助，船上12名船員全數獲救棄船。
記者黃守作／高雄報導
海巡署艦隊分署副分署長兼發言人楊朝卿表示，海巡署接獲通報，隨即派遣艦隊分署高雄海巡隊海巡隊PP-3557、PP-3581，以及南部地區機動海巡隊偉星艦前往救援，當海巡艦船抵達現場後，輝豐號貨輪火勢雖一度控制撲滅，但9時許又再度復燃，經考量全體船員之安全，該輪船長決定棄船。
楊朝卿說，棄船後，由高雄海巡隊3581艇迅速前往救援受困10名船員，並由偉星艦及3557艇停留現場持續撲滅火勢及持續監控，其中1名遭燙傷船員由巡防艇上人員立即醫療處置，於10時50分時將全部船員平安載返高雄港及送醫，至於空勤總隊救援直升機先將2名燒燙傷較嚴重的船員吊掛就醫。
楊朝卿指出，近日因勤務疏失造成各界的指教與批評，海巡署虛心接受並持續精進，此次成功的救援行動，也證明海巡同仁在面對海上突發事故，可立即快速反應和高效處置的能力，展現了海巡署保護海上生命與財產安全的決心，海巡署將繼續努力，確保每一次救援、每一項勤務都能夠迅速、有效的完成，為民眾提供最強有力的保障。