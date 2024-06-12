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AI推升台股！證交稅連13紅　前5月累計1156億創同期新高

▲AI加持，台股頻創新高，也推升證交稅連13紅，累計前5月達1156億元，創下歷史同期新高。（圖／NOWnews資料照）
▲AI加持，台股頻創新高，也推升證交稅連13紅，累計前5月達1156億元，創下歷史同期新高。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

財政部今（12）日公布今（2024）年5月全國稅收實徵淨額新台幣6098億元，年減1.9%，累計前5月1兆3263億元，年增6.9%。其中受惠AI前景看好，加上輝達（NVIDIA）財報表現優異，帶動相關台股供應鏈漲勢，台股5月大漲778點，平均每日成交量仍有5千億元高水位，5月證交稅來到275億元，創歷年同月次高，年增73%，也連續13個月雙位數正成長，而累計前5月來到1156億元，創歷史同期新高，年成長78.1%。

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財政部表示，與去年5月比較，5月稅收以營利事業所得稅減少465億元較多，惟營業稅增加118億元、證交稅增加116億元。累計前5月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加 507億元、綜合所得稅增加303億元、營業稅增加286億元較多。

至於5月創歷年單月新高的稅目是營業稅、房屋稅，寫同月新高包括綜所稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、契稅、印花稅、房地合一稅。前5月創歷年同期新高的稅目，除總稅收與房地合一稅，還包含關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅。

值得注意的是，5月證交稅實徵275億元，年增73%，為連續13個月至少達雙位數增幅，也帶動前5月實徵1156億元，年增78.1%，主要5月台股持續受惠AI題材前景看好，加上輝達財報表現優異，帶動相關台股供應鏈漲勢，美國聯準會（Fed）主席鮑爾偏鴿派言論，亦提升市場對於降息預期的樂觀程度。

也因此，5月台股頻創新高，即便月底漲多拉回，但整體市場交投熱絡，5月上市上櫃股票平均每日成交值為5328億元，年成長71.9%，也連續3個月突破5千億元大關，挹注證交稅表現。

至於代表房市交易動能的相關稅收同樣亮眼，其中5月土增稅年增33.7%、契稅年增37.1%，個人房地合一稅年增86%，也連續10個月雙位數正成長。財政部分析，主要國內景氣逐步好轉，股市財富效果為房市加溫，加上新青安優惠貸款、通膨預期也催化剛性買盤持續進場，在多項因素交互影響下，房市續呈熱絡，但下半年因基期升高，房市相關稅收的年增幅成長力道將會收斂。

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