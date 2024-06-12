AI推升台股！證交稅連13紅　前5月累計1156億創同期新高

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於5月創歷年單月新高的稅目是營業稅、房屋稅，寫同月新高包括綜所稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、契稅、印花稅、房地合一稅。前5月創歷年同期新高的稅目，除總稅收與房地合一稅，還包含關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅。
值得注意的是，5月證交稅實徵275億元，年增73%，為連續13個月至少達雙位數增幅，也帶動前5月實徵1156億元，年增78.1%，主要5月台股持續受惠AI題材前景看好，加上輝達財報表現優異，帶動相關台股供應鏈漲勢，美國聯準會（Fed）主席鮑爾偏鴿派言論，亦提升市場對於降息預期的樂觀程度。
也因此，5月台股頻創新高，即便月底漲多拉回，但整體市場交投熱絡，5月上市上櫃股票平均每日成交值為5328億元，年成長71.9%，也連續3個月突破5千億元大關，挹注證交稅表現。
至於代表房市交易動能的相關稅收同樣亮眼，其中5月土增稅年增33.7%、契稅年增37.1%，個人房地合一稅年增86%，也連續10個月雙位數正成長。財政部分析，主要國內景氣逐步好轉，股市財富效果為房市加溫，加上新青安優惠貸款、通膨預期也催化剛性買盤持續進場，在多項因素交互影響下，房市續呈熱絡，但下半年因基期升高，房市相關稅收的年增幅成長力道將會收斂。