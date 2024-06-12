謝京穎曝光婚禮剪髮過程 張書偉反應粉絲搖頭：真的是大直男！
八點檔女星謝京穎和Energy成員張書偉6月9日舉辦婚宴，今（12）日謝京穎在社群平台分享婚禮幕後花絮，在換最後一套禮服時，她狂奔回新娘休息室，請設計師把25公分的長髮剪短，謝京穎說，因為張書偉說她每天都長得一樣漂亮，想挑戰看看老公見到她短髮會有什麼反應，而且張書偉都以她頭髮長為理由不幫她吹頭髮。結果最後張書偉完全沒發現，還是台下賓客告訴他的。
記者李欣容／台北報導
謝京穎在社群平台寫下，「在30歲美好的年紀，完成自己的夢幻婚禮，三進前瘋狂的小驚喜，從女孩蛻變成為女人，用我的新髮型，迎接我的新身分。」影片中她在婚禮會場捧著婚紗狂奔，挑戰在換下一套衣服之前，把長髮剪短，謝京穎說，張書偉沒看過她短髮的樣子，設計師說，「他會不會沒發現。」謝京穎想了想笑說，「有可能！」就在她思考的同時，設計師一刀下去剪掉25公分長髮，謝京穎說，「我還在拍《愛的榮耀》欸！這應該有25公分。」爆料張書偉最愛抱怨她不洗頭，更以她頭髮太長為由不幫她吹頭髮，這下子逃不掉了，謝京穎不斷腦補張書偉看到她短髮的樣子，還說如果張書偉覺得沒那麼好看，就原地36蹲。
沒想到上台之後，張書偉沉浸在婚禮的感動之中，完全沒發現老婆髮型變了，謝京穎問他，「我有什麼不一樣嗎？」他說，「你每天都一樣。」直到台下賓客大喊，「頭髮剪了！」他才嚇一跳，第一反應說，「這不連戲吧！傻眼欸。」謝京穎笑說，「製作人同意的！因為你說我每天都長一樣，我要讓你發現我有不一樣，你發現了嗎？」影片一PO出，不少粉絲都留言，「書偉哥不行哦」、「最強送命題」、「真的是大直男，太可愛了」。