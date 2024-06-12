歐盟向中國電動車加徵最高38.1%關稅！北京強烈不滿：一意孤行

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歐盟委員會表示，針對中國電動車的反補貼調查將持續到11月2日，屆時可能會根據調查結果再做調整，不配合調查的公司都將適用38.1％的最高加徵稅率。加徵關稅是於現行10％關稅的稅率之上額外增加，意即上汽在新制上路後，將面臨48.1％的超高關稅。
歐盟委員會指出，這是針對中國製造電動車受益於中國政府不公平的過度補貼，所採取的反制措施，在中國生產的外國車廠，像是特斯拉（Tesla）並不會受到影響。
中國商務部則表示，歐方無視中方多次強烈反對，罔顧事實和世貿組織規則，不顧產業界的呼籲和勸阻，一意孤行，中方對此強烈不滿，中國產業界深感失望。中國商務部強調，敦促歐盟糾正錯誤做法，通過對話協商妥善處理經貿磨擦，中國將採取一切必要措施，捍衛中國企業合法權益。
美中貿易戰升級？
美國之前於今年5月14日便宣布，針對中國製的鋰電池、電動車、太陽能電池、半導體、外科手術手套等醫療用品、港口裝卸貨櫃的橋式起重機、鋼鐵和鋁、關鍵礦物等商品調高或開徵關稅，電動車將從原先的27.5％關稅調高至100％。
美國總統拜登強調，希望與中國公平競爭而非衝突，並稱關稅是對抗中國政府過度補貼的反制措施。而在美國宣布關稅後，英國牛津大學中國中心副研究員、前瑞銀集團（UBS）首席經濟學家馬格納斯（George Magnus）就預言，這可能會對歐洲起到鼓勵作用，華府智庫「略與國際研究中心」（CSIS）亞洲計畫資深研究員王曉岷也預測歐盟將會跟進採取類似的關稅措施。
《金融時報》的專欄作家張冬方指出，並非所有歐盟成員國都支持對中國築起關稅壁壘，但是在美國開出第一槍的情況下，歐盟很難不受到影響，而相較於白宮全面提高中國電動車100％關稅，歐盟根據不同車企適用不同加徵關稅稅率的做法，也算是一種不全然追隨美國的「歐洲路線」。