雞蛋價格狂跌！4大超商「茶葉蛋會降價嗎？」 業者說法一次看
台灣雞蛋產量持續回升，不過民眾買氣依舊低迷，主要原因在於市場銷售末端的餐飲業，大多數業者加蛋仍然維持20元的驚人價格。這也讓蛋商公會出面喊話，希望一起降價，帶動民眾消費意願。此外，也有不少民眾關心，超商茶葉蛋是否會跟著降價，而4大超商業者說法也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
去年蛋荒發生時，全台灣各大超商都一度出現停賣茶葉蛋狀況，除了7-ELEVEN之外，2022年底開始，其他超商業者陸續宣布將茶葉蛋售價從10元調整至13元，就一直維持至今日，當時業者們表示，面對雞蛋成本逐年上漲，才會做出價格調漲的決定。
超商茶葉蛋會降價嗎？業者說法一次看
OKmart（每顆13元）：後續將持續觀察市場變化進行調整，並從即日起至6月19日在OKmall雲端商域推出茶葉蛋2大優惠，以OKpoint 500點加價11元即可兌換1顆茶葉蛋，或是大份量購買茶葉蛋30顆團購價370元，平均1顆約12元。
全家（每顆13元）：目前暫無調價計畫，但會不定期推出相關優惠活動，例如即日起至7月9日，消費者同時購買夯番薯及茶葉蛋就能折5元；6月19日至7月9日，會員APP「隨買跨店取平台」也將有茶葉蛋10入109元的優惠。
7-ELEVEN（每顆10元）：茶葉蛋長期維持每顆10元，盒裝蛋品也未調整，以穩定價格滿足消費者需求。
萊爾富（每顆13元）：不定期推出雞蛋相關商品優惠活動，即起至6月25日，Hi-Life VIP 「整買零取」專區購買茶葉蛋，享30顆特惠價319元，平均一顆能省2.3元。