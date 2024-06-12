PLG總冠軍賽／林書豪22分無用！國王寫超慘紀錄70：90不敵領航猿

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首節國王打出氣勢，靠著楊敬敏的外線，以及林書豪的中距離跳投，打出一波10：3的攻勢，不過在多波進攻失利後，領航猿靠著戰術傳導逐漸將比分追近。在第一節尾聲，國王全隊找不回進攻手感，反倒是周儀翔為領航猿飆進1顆三分彈，最終在第一節結束前，領航猿將比分追至14：16。
國王林書豪在首節攻下全場最高7分、2籃板，但全隊外線7投僅2中，敵不過領航猿的多點開花，首節團隊有5人有分數進帳，周儀翔拿下最多的5分。
國王外線大當機 領航猿一陣猛攻
進入第二節，周儀翔靠著罰球將比數追平，而國王則是靠著李愷諺的飛身切入，將許久未動的分數往前推進。國王選擇持續在外線進攻，然而，團隊單節前6次出手都落空，領航猿則是靠著洋將沃許本的連續罰球要回領先，以23：18超前國王。
「69大魔王」盧峻翔趁勢打出一波三分打，憑藉華麗步伐吃掉對位的李愷諺，接著，領航猿再掌握國王的一波進攻籃板，完成迅雷不及掩耳的傳導快攻，將領先擴大到28：18。自此開始，領航猿團隊士氣大振，狂打出一波2：13的攻勢，在半場鐘響前取得41：23的領先。
根據官方統計資料，國王上半場總計23分，打破了聯盟季後賽、總冠軍賽中，半場最低得分紀錄，原先的紀錄保持人，恰好就是領航猿在2020-2021年寫下的24分紀錄。
白曜誠手感發燙 國王末節反攻
兩隊易籃後，國王雖然找回部分外線手感，但後衛「小白」白曜誠沒有給對手喘息的機會，單節前4次出手都命中，包含1顆三分彈，高效率狂砍9分，讓領航員持續保持在20分以上的領先，第三節結束領航猿68：48國王。
來到決勝節，國王展現不屈意志，由林書豪的突破上籃發起進攻，打出一波11：2的高潮，轉眼將比分拉近到13分差。然而，盧峻翔此時跳出來狂砍9分，率隊要回領先，也擊沈國王最後的反敗希望，最終領航猿以90：70拿下勝利。
領航猿陣中有4人得分來到二位數，盧峻翔攻下全隊最高18分、5籃板、3助攻，沃許本貢獻17分、11籃板，後衛白曜誠也拿下14分、4籃板、2助攻。國王部分，林書豪砍下全場最高22分、4籃板、6助攻外加4抄截，李愷諺拿下12分、4籃板、3助攻。