柯震東爆料王大陸！10年前就走黃仁勳風 粉絲笑瘋：要不要這麼像
擁有「脆王」（在Threads上活躍的人）封號的演員柯震東，日前在Threads上發文，表示近期適逢「畢業潮」，看到許多粉絲紛紛發出畢業照，自己也有感而發，翻出自己上學時期的照片，其中還有同校好友王大陸與孫麥傑的照片，不過讓粉絲關注到的是王大陸10年前的穿搭，竟與近期來台的AI教父黃仁勳一模一樣，而且帥氣顏值也與現在的樣子分毫不差，讓網友驚呼：「要不要這麼像！」
記者施以慧／綜合報導
柯震東昨（11）日晚間在Threads上發文：「最近看大家畢業！突然被回憶殺...，有種好想回去上學的感覺！」還翻出4張照片，讓粉絲津津樂道，其中1張是柯震東小時候的自拍照，表情和眼神和現在的他幾乎都一樣，超級可愛。
天生愛搞怪的柯震東也亮出自己扮鬼臉的照片、因為做錯事而被罰站的照片，每張都非常搞笑，也驗證柯震東從小就擁有鬼腦袋，「第4張我不乖被罰站，不知道誰拍的。」而舊回憶曝光，也有粉絲詢問：「你跟王大陸以前誰在學校比較紅？」對此，柯震東則回覆：「你看一下第2張，然後再摸著內心問一次這個問題。」瞬間吸引800多名粉絲按讚。
其中還有畢業紀念冊裡的照片，除了對著鏡頭比出奇怪手勢的「光頭版」柯震東以外，還有同校的演員王大陸和孫麥傑，讓網友給出不少爆笑評論：「王大陸是從小帥到大」、「王大陸看著有班長的樣子，你（柯震東）看著就是那種欺負小女生的樣子」、「孫麥傑是裡面最帥的、「這班真是人才濟濟欸」、「這個班的含金量很高欸！」
柯震東最後還不忘在留言區出賣一下好友王大陸，秀出對方10年前的照片，表示：「我同學走很前面！快10年前就穿黃仁勳風。」讓粉絲暴動，激喊：「超級好笑」、「我真的會笑死，要不要這麼像」、「請問是哪位」、「有模有樣」、「王大陸好像從小就長這個樣子欸！沒變過？」