鼎泰豐漲價！小籠包每顆貴3元、排骨蛋炒飯飆破300元 小菜漲更兇
民眾的荷包又要變瘦了！堪稱台灣之光的鼎泰豐確定今（12）日起漲價了，小籠包每顆貴3元、一籠10顆從250元調整為280元，排骨蛋炒飯飆破300元，最貴的蝦仁肉絲蛋炒飯一盤已要價360元，元盅雞湯也漲了20元，不只多道招牌菜色都漲價，人氣小菜漲更兇、漲幅20%最大。即起調漲品項多達150項，佔了菜單8成，平均漲幅為6%。業者則在官網公告：「考量營運成本增加，調整部分餐點價格。」
記者蕭涵云/綜合報導
最強美食外交的鼎泰豐，今年無預警即起漲價，而且此次調漲品項多達150項，菜單8成全變貴，平均漲幅約落在6％。造訪必吃的「小籠包」每顆貴上3元、一籠10顆的價格從250元調整為280元；被譽為「鼎泰豐本體」的炒飯類則是調漲20元～30元左右，除了「排骨蛋炒飯」直接漲了30元、飆至310元，原本就最貴的「蝦仁肉絲蛋炒飯」一盤已要價360元，也是貴上30元。
而一次調漲20元的還有「菜肉紅油抄手」、「紅燒牛肉麵」、「元盅雞湯」等菜色。不只多道招牌菜色都漲價，人氣小菜漲更兇，從100元調整為120元，一樣貴上20元，但算起來漲幅達20%，是這波漲幅最大的品項。
鼎泰豐官網今日也低調刊登漲價公告：「考量營運成本增加，將於113年6月12日星期三起，調整部分餐點價格。」等於宣告同時漲價。業者表示，主要還是在人力成本方面，因為服務業人力缺口，為持續提供優質的服務與餐點品質，公司在招募人才、留才及薪資福利方面持續投入資源。調整價格實在是不得不的做法。
業者並舉例，從一年半前調整價格至今，期間公司兩度員工加薪，最近一次加薪是在今年5月1號，累計加薪幅度超過10%。公司在今年5月1日為門市同仁調薪，幅度約6%～9%，已是連續第四年為員工加薪。此外，因應各地物價差異，針對在雙北市及新竹地區工作的營運部正職同仁，公司每季另提供9000元的區域獎勵金。調整後，以外場服務人員來說，起薪5萬元，無經驗可，通過考核，薪資加獎金，月薪上看6萬元；料理廚師起薪5萬9千元，通過考核，薪資加獎金，月薪有機會達到7萬元。希望提供好的薪資福利吸引優秀的人才加入，也確實增加了人力成本支出。