「巴菲特最愛牛排館」插旗七期商辦34樓 躍登台中最高

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Smith & Wollensky台中店占地約200坪，全店共可容納150個座位，包含酒吧區、用餐區、包廂區和戶外露台，以滿足不同的用餐需求，客單價約3000元起，年營業額上看2億元。繼台北店的爵士樂團表演深受賓客喜愛，台中店也設置了表演舞台，台北駐店的美國傳奇爵士樂手巴比(Bobby West)，將定期至台中演出，帶來經典的紐約爵士夜。尤其擁有最高優勢，賓客可在此遠眺美景，享受夕陽西下的天空雲彩變換和夜晚迷人的璀璨燈火流光，是台中店的一大亮點。
Smith & Wollensky在台北設有專屬乾式熟成室，為迎接台中店開幕，擴建至15坪大空間，可存放340條重達15公斤的牛肉，以供應兩家店高品質的頂級乾式熟成牛排。餐廳統一使用美國獨家簽約牧場Double R Ranch USDA Prime等級牛肉，確保世界各分店皆能吃到相同美味的牛排，乾式熟成提升了肉品的香氣風味，使肉質更加柔嫩，並保留了Double R Ranch牛肉獨特的香甜滋味，這迷人滋味創下台北單店一年銷售50噸牛排的好成績。
台中店的菜單比照台北店，但增添了些小巧思，有鑑於台中人對辣醬的喜愛，特地設計了辣味的醬料，提供賓客更多元化的風味選擇，四款台中限定精選醬料：松露芥末醬，煙燻辣芥末醬，松露辣醬，芒果辣醬，無論是搭配牛排或是海鮮類主餐都十分適合。為迎合台灣人喜好推出的經典前菜三拼，將憤怒蝦、蟹肉餅和香煎干貝三款熱門前菜組合成拼盤，美味一次嘗盡。
至於巴菲特必點的乾式熟成帶骨紐約客牛排，其濃郁肉香與帶勁口感深受美國人喜愛；乾式熟成帶骨肋眼牛排，油花豐富、肉質軟嫩則是台灣人的最愛。聚餐宴客首選乾式熟成美國和牛戰斧牛排，重量級44OZ.懸吊登場，桌邊秀以火槍炙燒乾式熟成牛油，香氣逼人的牛油為烤至焦酥的牛排增添風味，讓人視覺味覺雙重享受。