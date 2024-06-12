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孫安佐想和孫鵬「拳上對決」！疑要與老爸一同喝符水：我跟你乾了

▲孫安佐（左）在「WACKYBOYS 反骨男孩」的影片中，坦言自己想和老爸孫鵬（右）來場「拳上對決」，並表示自己願意與孫鵬一起喝符水：「爸我跟你乾了！」（圖／WACKYBOYS 反骨男孩 YouTube、孫鵬 臉書）
▲孫安佐（左）在「WACKYBOYS 反骨男孩」的影片中，坦言自己想和老爸孫鵬（右）來場「拳上對決」，並表示自己願意與孫鵬一起喝符水：「爸我跟你乾了！」（圖／WACKYBOYS 反骨男孩 YouTube、孫鵬 臉書）

記者施以慧／綜合報導

明星夫妻孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐，近期因為在泰國呼麻還擅闖民宅脫褲子遭逮捕，引起軒然大波。事後狄鶯前往泰國把孫安佐領回台灣，但孫安佐後續不領情，還對家人火力全開，指控父親孫鵬給自己喝符水，對自己「下毒」。事件發酵之際，孫安佐日前與網紅孫生一同拍攝影片，在「反骨男孩」頻道上公開對孫鵬的怒火，還喊話要與孫鵬來場「拳上對決」，對於喝符水一事，孫安佐甚至爽快表示：「爸我跟你乾了！」

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「反骨男孩」昨（11）日上傳新片，主題竟是「孫安佐能量轉換，訪問從地獄回來的男人！饒舌時間好久不見」，和孫安佐同框拍片，還大嗑酸菜魚。而孫安佐不僅在節目上分享了自己喜歡的動漫，在談到父親孫鵬時，孫安佐不改以往說法，繼續痛罵老爸讓他喝符水一事，並以「偷雞摸狗」4字形容父親的行為。

▲孫安佐表示想和老爸孫鵬來場「拳上對決」，並笑說是友好交流，沒有要暴揍父親。（圖／WACKYBOYS 反骨男孩YouTube）
▲孫安佐（右）和孫生（左）坦言想和老爸孫鵬來場「拳上對決」，並笑說是友好交流，沒有要暴揍父親。（圖／WACKYBOYS 反骨男孩 YouTube）
孫安佐也強調，父親應該先經過自己同意，明講要喝符水，而不是偷偷放入，孫安佐表明這才是他生氣的原因，也坦言自己其實能喝符水，甚至爽快喊老爸一起：「爸我跟你乾了，一起喝符水，多喝一點。」當主持人問到是否會想和孫鵬來場「拳上對決」，他點頭回應：「會！」隨即補充說：「就是友好交流，沒有要把他打爆。」

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