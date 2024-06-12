疑遭多次重擊！3月男嬰顱內出血「雙眼全盲」 檢起訴涉案新手爸
新北市一名3個月大男嬰，去年因雙眼斜視等問題被送往醫院，不料檢查卻發現男嬰頭部疑似遭多次重擊，導致腦水腫、顱內出血等情形，雖事後男嬰父親供稱可能是家中絆倒造成男嬰摔傷，但檢方不採信其說詞，依凌虐兒童致重傷等罪提起訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，年僅20多歲的男嬰生父曾在去年考上空軍官校，但由於妻子患有產後憂鬱症，因此只能退訓回家照顧3個月大的兒子，沒想才隔沒多久，男嬰就發生雙眼斜視等症狀被送往醫院，經醫生診斷後，隨即研判需切除雙眼玻璃體，未來將終身失明。
另外，男嬰因耳後都出現瘀傷，醫師懷疑是遭凌虐，遂立刻通報警方，面對調查時，男嬰父親辯稱，先前抱兒子曾3度跌倒，造成兒子掉落地面受傷，對此，台中地檢署不採信相關說詞，依凌虐幼童致重傷害等罪起訴， 至於男嬰生母則因非事發時主要照顧者，也沒有證據顯示參與或知情，故處分不起訴。
※【NOWnews 今日新聞
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