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疑遭多次重擊！3月男嬰顱內出血「雙眼全盲」　檢起訴涉案新手爸

▲新北市一名3個月大男嬰，去年因雙眼斜視等問題被送往醫院，不料檢查卻發現男嬰頭部疑似遭多次重擊。（示意圖／取自pixabay）
▲新北市一名3個月大男嬰，去年因雙眼斜視等問題被送往醫院，不料檢查卻發現男嬰頭部疑似遭多次重擊。（示意圖／取自pixabay）

記者陳苾暐/綜合報導

新北市一名3個月大男嬰，去年因雙眼斜視等問題被送往醫院，不料檢查卻發現男嬰頭部疑似遭多次重擊，導致腦水腫、顱內出血等情形，雖事後男嬰父親供稱可能是家中絆倒造成男嬰摔傷，但檢方不採信其說詞，依凌虐兒童致重傷等罪提起訴。

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據了解，年僅20多歲的男嬰生父曾在去年考上空軍官校，但由於妻子患有產後憂鬱症，因此只能退訓回家照顧3個月大的兒子，沒想才隔沒多久，男嬰就發生雙眼斜視等症狀被送往醫院，經醫生診斷後，隨即研判需切除雙眼玻璃體，未來將終身失明。

另外，男嬰因耳後都出現瘀傷，醫師懷疑是遭凌虐，遂立刻通報警方，面對調查時，男嬰父親辯稱，先前抱兒子曾3度跌倒，造成兒子掉落地面受傷，對此，台中地檢署不採信相關說詞，依凌虐幼童致重傷害等罪起訴， 至於男嬰生母則因非事發時主要照顧者，也沒有證據顯示參與或知情，故處分不起訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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