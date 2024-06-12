游鴻明25歲愛女大秀好身材！游宇潼展超辣翹臀被封「最美星二代」
歌手游鴻明與空姐老婆婚後育有2女，其中25歲的大女兒游宇潼（Eileen）不僅外貌出眾，身材也相當火辣，過去和還曾紅上表特板，被封為「最美星二代」。昨（11）日適逢游宇潼25歲生日，她也在社群平台上分享了一系列照片，還大方秀出翹臀和修長美腿，姣好的身材相當吸睛。
記者施以慧／綜合報導
從游宇潼IG上的照片中，可以看見她略施淡妝，隨意地坐在地上，面對鏡頭露出一抹自信微笑，顯現出她清新脫俗的模樣。而下張在健身房運動的照片更是讓全網看呆，游宇潼長髮恣意散落，身穿瑜珈褲對鏡自拍，臀部曲線展露無遺，盡顯好身材；搭上後背深U剪裁隱約露出白皙美背，不科學的完美比例讓眾人稱羨不已。不過游宇潼身旁還站著1名男子，身材同樣吸睛，擁有明顯的冰塊腹肌，不過卻未正臉入鏡，疑似是游宇潼的男友。
游宇潼不但外型亮眼，還是學霸女神，過去還曾3度登上PPT表特版。游宇潼畢業於美國UCLA應用數學系，完成學業返台後，跟隨父親游鴻明的腳步，朝音樂創作發展，還在2022年發行3首創作單曲，並在串流平台上架，雖然沒有砸經費下廣告做宣傳，不過她倒是輕鬆表示：「喜歡的人就會去聽，現在的人都是去找自己喜歡的曲風。」對自己的作品相當有自信。