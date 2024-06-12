貓星人不藏了！「肉球+舌頭」並用狂滑平板 主人看傻：怎學會的
小動物會被3C用品的光源吸引注意力，並非稀奇之事情，但是「動手」滑動平板的貓皇見過嗎？日前在美國，就出現一隻會用舌頭加貓掌肉球滑平板選影片的貓咪，更讓主人驚呼「妳啥時學會的？」急忙拍下影片紀錄，這段貓星人不藏了的影片也在社群上瘋傳。
記者潘毅／綜合報導
一位飼主@doja.rat.sexy在今年1月份時，於TikTok 上發出一段「貓星人不藏了」的史詩及紀錄片，因為她家裡的貓咪，竟然在她面前接管了平板的使用權，先是用舌頭滑了Youtube右方的推薦影片欄位，之後又用手掌肉球將目前正在撥放的影片縮小。
隨後貓咪又用舌頭舔了平板螢幕的左下方，選擇了另一部鴨子群在河面上優游的影片，又舔了幾口之後，開始心滿意足的觀看，這讓一旁目睹全程的飼主忍不驚呼：「你何時學會這樣滑的？」
影片曝光後，立即在TikTok上掀起瘋狂，截至目前已經有超過140萬人按讚、11萬人收藏影片，更有6千多名網友在留言區回應，「現在社會不光只有iPad兒童，還有iPad貓咪了」、「雖然看起來是巧合，但也太會滑了吧」、「貓星人終於忍不住現形了」。
對此，希爾思寵物營養公司的專家則解釋，貓咪會出現看電視、手機的行為，其實是受到上面的顏色以及動作晃動所影響，但牠們其實無法理解影片的圖像以及聲音，而貓咪最容易被螢幕充滿紅色、綠色和藍色的組合以及迅速移動的物體所吸引。