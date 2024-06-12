館長台中健身房遭衝撞！貨車「6秒加速」衝上台階 警逮2人
知名網紅「館長」陳之漢在台中市北屯區崇德二路二段經營的「成吉思汗」健身房旗艦店，今（12）晚傳出遭小貨車衝撞大廳，導致玻璃門碎裂一地，巨大撞擊聲嚇壞員工及民眾，所幸未造成無辜民眾受傷。警方獲報趕抵現場，當場逮捕車上2人，外傳疑為私人恩怨，不過詳細案情仍待釐清。
社會組/綜合報導
監視器可見，案發時間為晚間7時45分，一輛藍色小貨車原本駛在健身房對向車道，突然將車輛停在車道上，約過6秒鐘後，突左轉猛踩油門衝上階梯，再撞進健身房大廳，致使鋁門變形、玻璃門碎裂一地，「碰！」的一聲巨響，也嚇壞不少正在館內健身運動的民眾。
▲案發時間為晚間7時45分，一輛藍色小貨車原本駛在健身房對向車道，突然將車輛停在車道上。（圖／翻攝畫面）
目擊民眾指出，小貨車衝進大廳撞破玻璃後，肇事駕駛立刻下車逃離現場，副駕駛則愣在原地，沒多久後駕駛又跑回現場，手上拿著一疊紙，聽說是工作沒錄取上，心生不滿洩恨，不過對答一切很正常，也沒聞到酒氣。
警方調查，小貨車駕駛為31歲的林男，疑因工作受挫，加上近期情緒不穩，一時失控才會駕車衝撞健身房，當時副駕駛座還有另一名34歲的許男，他聲稱與林男為友人關係，當天請林男協助清運回收，不知林男為何突然失控衝撞健身房，全案依毀損等罪移請台中地檢偵辦。