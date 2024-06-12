快訊／Jerry West驚傳過世！享壽86歲　運球剪影成NBA招牌Logo

Jerry West慧眼識Kobe！打造「KO連線」　締造湖人3連霸紫金王朝

▲NBA傳奇名將Jerry West（左）今（12）日驚傳去世消息，過去他擔任洛杉磯湖人總管時期，曾交易來Kobe Bryant（右）。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA傳奇名將Jerry West（左）今（12）日驚傳去世消息，過去他擔任洛杉磯湖人總管時期，曾交易來Kobe Bryant（右）。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Jerry West慧眼識Kobe！NBA一代傳奇名將Jerry West在今（12）日晚間傳出去世消息，享年86歲。Jerry West不僅在球員時期為洛杉磯湖人效力，為湖人拿下1972年的NBA總冠軍，轉戰管理階層後，也有不少豐功偉業。最著名的，便是看中「老大」Kobe Bryant的才能，從夏洛特黃蜂交易來這位高中畢業的跳級生，並在之後找來「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）組成「KO連線」打造2000年至2002年賽季完成3連霸的紫金王朝

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極力栽培Kobe　組成史上最強「KO連線」

Jerry West作為球員退休後，他首先留在湖人隊擔任總教練，後來擔任總經理。在擔任湖人管理層時，Jerry West獨具慧眼，往往能挖掘出具有潛能的球員。1996年NBA選秀，前12順位都選擇跳過Kobe Bryant，最終被當時的夏洛特黃蜂選中。

察覺到Kobe Bryant潛力的Jerry West，立刻發動交易換來Kobe Bryant，而這位跳級高中生也不負他所望，成為球隊中的老大哥。隨後，他再度出手交易，簽下剛結束和奧蘭多魔術合約的Shaquille O'Neal，湖人可怕的「KO連線」就此成型，並在之後的1999年至2002年賽季締造3連霸偉業。

Kobe墜機逝世　West悲痛：如同失去兒子

在2020年Kobe Bryant發生墜機意外不幸身亡後，接受媒體採訪的Jerry West也哽咽表示，如同自己失去了一個兒子，並說道：「我看著他從一個充滿活力的小鬼，變成一個偉大的男人，他現在去了一個更好的地方，而他的名聲也將永垂不朽。」深刻展現兩人間的好感情。

雖然後續傳出和湖人教練「禪師」Phil Jackson理念不合，Jerry West選擇在湖人奪下2000年總冠軍後，主動辭職並轉戰曼非斯灰熊，但他作為Kobe Bryant的「伯樂」，並為湖人所打造的3連霸王朝，將永遠都被世人所記住




Jerry West小檔案：

出生年月日：1938年5月28日（86歲）

出生地：美國西維吉尼亞州希利恩

身高體重：6英尺2英寸（1.88公尺）、185英磅（84公斤）

最高學歷：西維吉尼亞大學

職業生涯：1960年–1974年效力於湖人隊

背號：44號

位置：控球後衛 / 得分後衛

經歷：

NBA總冠軍 (1972)

NBA總決賽最有價值球員 (1969)

14× NBA明星賽 (1961–1974)

NBA全明星賽最有價值球員 (1972)

10× NBA最佳陣容第一隊 (1962–1967, 1970–1973)

2× NBA最佳陣容第二隊 (1968, 1969)

4× NBA最佳防守陣容第一隊 (1970–1973)

NBA最佳防守陣容第二隊 (1969)

NBA得分王 (1970)

NBA助攻王 (1972)

NBA50大球星（1996）

NBA75大球星（2021）

以上資料參考：維基百科

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