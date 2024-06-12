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PLG總冠軍賽／40歲的李學林生涯第9度打冠軍賽　卡總解釋調度考量

▲桃園璞園領航猿李學林在G2出賽，他的經驗很好的幫助球隊，這是40歲的他生涯第9次打冠軍賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.12）
▲桃園璞園領航猿李學林在G2出賽，他的經驗很好的幫助球隊，這是40歲的他生涯第9次打冠軍賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.12）

記者黃建霖/桃園報導

P.League+桃園璞園領航猿以90：70擊敗新北國王，今（12）日領航猿增加兩名老將的出賽時間，33歲的周儀翔和40歲的李學林合計打了42分鐘，賽後領航猿總教練卡米諾斯也解釋了自己如此調度的原因。

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領航猿加強防守　關鍵第2節只讓國王得7分

國王這場比賽上半場只得到23分，打破聯盟季後賽+總冠軍賽半場最低得分，原紀錄為24分。客隊上一場外線發揮出色，這一場前兩節卻19投僅有2中，也讓領航猿在第2節打出27：7的猛烈攻勢，順勢將分數拉開。

賽後卡米諾斯表示，此役球隊防守強度很好，打出很強的能量，進攻空間可也比前一場更好。而在關鍵的第二節，球隊努力撲防，國王很多三分球都有守到。在第二節第9分鐘到第2分鐘左右的7分鐘時間裡，國王錯失了10次三分球／急停跳投，這是領航猿努力防守得來的結果。

增加老將出賽時間　周儀翔、李學林表現出色

此役領航猿增加了周儀翔的上場時間，讓他打超過30分鐘，也讓上一場DNP的李學林出賽，與之相對應的是減少張鎮衙和關達祐兩人的輪換時間。有經驗的持球者上場，幫助領航猿今天打出一場勝仗。

卡米諾斯對此調度考量解釋，「關於儀翔和學林，他們上場時間多是因為他們打得很好。儀翔今天有打出自己的節奏，在場上可以找到切入機會。學林上場是因為他的經驗，老將能夠穩住球隊——而在過去儀翔也曾在達欣拿過冠軍。」

李學林今年40歲，他賽後說：［這是我第9度打冠軍賽，經驗上肯定比較好，這個系列賽很長，我們的球員比較年輕，第一場可能有點緊張，但這之後大家慢慢有些打開了，開始享受這個舞台。我是經驗好的球員，就是上去穩住節奏。」

▲桃園璞園領航猿周儀翔。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.12）
▲桃園璞園領航猿周儀翔今天打了31分鐘，在攻防兩端都有建樹。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.12）

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