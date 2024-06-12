PLG總冠軍賽／40歲的李學林生涯第9度打冠軍賽　卡總解釋調度考量

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國王這場比賽上半場只得到23分，打破聯盟季後賽+總冠軍賽半場最低得分，原紀錄為24分。客隊上一場外線發揮出色，這一場前兩節卻19投僅有2中，也讓領航猿在第2節打出27：7的猛烈攻勢，順勢將分數拉開。
賽後卡米諾斯表示，此役球隊防守強度很好，打出很強的能量，進攻空間可也比前一場更好。而在關鍵的第二節，球隊努力撲防，國王很多三分球都有守到。在第二節第9分鐘到第2分鐘左右的7分鐘時間裡，國王錯失了10次三分球／急停跳投，這是領航猿努力防守得來的結果。
增加老將出賽時間 周儀翔、李學林表現出色
此役領航猿增加了周儀翔的上場時間，讓他打超過30分鐘，也讓上一場DNP的李學林出賽，與之相對應的是減少張鎮衙和關達祐兩人的輪換時間。有經驗的持球者上場，幫助領航猿今天打出一場勝仗。
卡米諾斯對此調度考量解釋，「關於儀翔和學林，他們上場時間多是因為他們打得很好。儀翔今天有打出自己的節奏，在場上可以找到切入機會。學林上場是因為他的經驗，老將能夠穩住球隊——而在過去儀翔也曾在達欣拿過冠軍。」
李學林今年40歲，他賽後說：［這是我第9度打冠軍賽，經驗上肯定比較好，這個系列賽很長，我們的球員比較年輕，第一場可能有點緊張，但這之後大家慢慢有些打開了，開始享受這個舞台。我是經驗好的球員，就是上去穩住節奏。」