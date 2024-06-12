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台中健身房遭衝撞！館長直播曝：事情不簡單　喊話盧秀燕協助釐清

▲館長稍早也在YouTube直播提及此事。（圖／翻攝YT館長惡名昭彰）
▲館長稍早也在YouTube直播提及此事。（圖／翻攝YT館長惡名昭彰）

社會組/綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢在台中市北屯區崇德二路二段經營的「成吉思汗」健身房旗艦店，今（12）晚傳出遭小貨車衝撞大廳，巨大聲響嚇壞員工及正在健身運動的民眾，所幸未造成人員受傷。館長稍早也在YouTube直播提及此事，直言「我覺得這件事情不簡單」，並喊話台中市長盧秀燕能夠協助釐清，也強調健身房不會因此停業。

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警方調查，小貨車駕駛為31歲林男，搭載著34歲許男，疑因林男工作受挫，加上近期情緒不穩，一時失控才會駕車衝撞健身房，造成大門多處損毀，現場無人受傷。不過，「館長」陳之漢卻不這麼認為，稍早他在直播上提出看法，認為2人下車時神色自若，且對警察態度囂張，一點都不像是「失控」，明顯是刻意犯案。

再者，健身房教練也向他表示對林男有印象，先前曾到健身房來應徵過教練，疑因健身房沒有錄取他，導致心生不滿，「下班途中經過健身房覺得肚爛，於是決定開車上來做自我介紹」。陳之漢猜測，貨車駕駛採取的手法是先製造一個糾紛，接著再來藉口報復，「這是我聽過最瞎的東西」。

最後，陳之漢也向台中館的會員承諾，健身房不會因此暫停營業，明天會盡快修復，更直言「我覺得這件事情不簡單」，希望台中市長盧秀燕能夠釐清狀況。

▲台中「成吉思汗」健身房大門遭小貨車衝撞。（圖／翻攝畫面）
▲網紅「館長」陳之漢所經營的「成吉思汗」健身房台中館，今晚遭小貨車衝撞，所幸無人受傷。（圖／翻攝畫面）

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