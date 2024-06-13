天氣預報／今午後有雷陣雨！南台灣雨勢較大 大台北防36度高溫
中央氣象署指出，今（13）日西南風影響，台灣南部有短暫陣雨或雷雨，中部、苗栗地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴，午後大台北、東半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。
記者張志浩／綜合報導
氣溫部分，西南風過山後會出現「沉降作用」，大台北及台東要小心攝氏36度以上高溫，台東有焚風發生機率，各地氣溫分佈上，北部攝氏27至35度、中部攝氏26至34度、南部攝氏26至33度、東部攝氏27至32度。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率40％，氣溫攝氏28至35度
📍新北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏28至35度
📍桃園市：晴時多雲，降雨機率10％ ，氣溫攝氏28至34度
🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率70％ ，氣溫攝氏27至33度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度
📍高雄市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率60％，氣溫攝氏27至32度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度