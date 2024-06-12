只為千元酒錢！高雄男持木屐當街暴打 卡拉OK老闆娘滿臉血送醫
今（12）日下午3時許，高雄大社中山路傳出糾紛濺血案，52歲陳姓男子疑因酒錢與卡拉OK的49歲陳姓女老闆起爭執，氣得當街脫鞋，拿著腳穿過的木屐猛朝陳女頭、臉攻擊，更拉扯其頭髮到大街上逼下跪，路過民眾見老闆娘滿臉血出聲制止，反遭陳男狠嗆，直到警方到場才罷手，訊後依妨害自由、傷害等罪嫌送辦。
社會組/綜合報導
陳姓男子指控，老闆娘起初說三瓶啤酒只要200多元，豈料結帳時卻改口說要付1000元，因此與陳姓老闆娘起衝突。畫面可見，陳男將老闆娘拉扯到大街上，拿起右腳上的木屐痛毆老闆娘，嘴裡還不斷罵著髒話，一路從店內追打到路中央，導致陳女頭部、手部多處受傷，整張臉也被打到腫起來。
陳男甚至逼迫老闆娘當街下跪，並持木屐狠敲老闆娘膝蓋，只見老闆娘滿臉血、披頭散髮，仍用雙手緊緊護住頭部，就怕再度受到攻擊。
路過民眾見狀後，有人嚇得拿起手機拍攝，也有好心人士看不下去上前勸阻「別再打了！為了1000元打成這樣」，不料卻被陳男反嗆「奇摩子的問題！恁北要給她X欸！」，民眾深怕遭受到波及，只好報警求助，直到警方到場才罷手。
警方見老闆娘滿臉傷，立即協助將她送醫包紮，並將陳男依現行犯逮捕，全案訊後將陳男依強制、妨害自由及傷害罪嫌送辦。
※【NOWnews 今日新聞
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