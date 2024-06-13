住滿移工！科威特大樓惡火至少49亡 倖存者：高樓層的跑不掉
科威特一棟主要住著外國移工的大樓，當地時間週三發生大火，截至發稿時間為止，已知造成至少49人死亡，雖然仍在釐清事故發生原因，但科威特副總理指責是「業主的違法行為」，才導致悲劇發生。由於死傷者中有不少印度人，印度總理莫迪（Narendra Modi）也已發文表示哀悼。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，事發在首都科威特巿以南、阿瑪迪省（Ahmadi Governorate）的曼加夫巿（Mangaf），印度喀拉拉邦首席部長維賈揚（Pinarayi Vijayan）在寫給印度外交部長的信中透露，已知有幾名來自喀拉拉邦的印度人在火災中喪生，至少47名印度公民在醫院治療中。當地的印度社區則盛傳，死者中有41名印度人，惟確切數字仍需核實。
1名在火災中倖存下來，在科威特擔任司機的埃及移工回憶，火災是從較低樓層開始的，較高樓層的人難以逃生，事發時大樓裡充滿了濃煙。
印度大使到訪了傷者接受治療的醫院，印度總理莫迪也在社群平台「X」上發文，打下：「我的心與所有失去親人者同在。祈禱傷者早日康復。」
移工居住環境安全再打問號
報導指出，與其他海灣國家一樣，科威特在建築等行業，高度依賴外國輸入的勞動力，包括來自南亞、東南亞的外籍移工，這些低薪藍領階級的居住空間往往非常擁擠。
當地媒體引述1名警察高階指揮官透露，大樓裡住著「大量勞工」，許多人因吸入濃煙而死亡，但沒有透露業主是否違反規定。
科威特副總理薩巴赫（Sheikh Fahad Yusuf Saud Al-Sabah）也在親赴現場視察時，怒批：「房地產所有者的貪婪，是導致這些問題的原因」，下令立即調查肇因，任何相關官員都將被追究責任。