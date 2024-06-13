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NBA總冠軍賽／獨行俠半場51：50塞爾提克！Irving、Tatum皆砍20分

▲NBA美國職籃總冠軍賽今（13）日迎來系列賽G3，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，此戰上半場雙方的球星都展現出自身價值，綠衫軍一哥Jayson Tatum砍下20分，獨行俠明星控衛Kyrie Irving則不甘示弱，同樣攻下20分。（圖／美聯社／達志影像）。
▲NBA美國職籃總冠軍賽今（13）日迎來系列賽G3，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，此戰上半場雙方的球星都展現出自身價值，綠衫軍一哥Jayson Tatum砍下20分，獨行俠明星控衛Kyrie Irving則不甘示弱，同樣攻下20分。（圖／美聯社／達志影像）。

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽今（13）日迎來系列賽G3，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，前2戰打完後由綠衫軍取得2：0領先，此戰他們要力拼聽牌，至於獨行俠則是要避免陷入0：3遭聽牌的絕境。而塞爾提克賽前也傳出不幸消息，主戰前鋒Kristaps Porzingis此戰因左腿內側韌帶撕裂傷關係，缺席本場比賽，這也帶給獨行俠隊機會，半場打完獨行俠則靠著Kyrie Irving攻下平全場最高20分，暫時取得51：50領先。

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獨行俠開賽先打出氣勢　Irving、Doncic輪番發威

本場比賽開打後，首節獨行俠隨即在自家主場打出氣勢，靠著雙星Kyrie Irving、Luka Doncic輪番發威，率隊打出一波9：2高潮，也迫使塞爾提克在開賽僅僅1分多鐘就叫出暫停。暫停過後，綠衫軍很快就回穩，一哥Jayson Tatum靠著三分線與罰球持續拿下分數，率隊也回敬一波11：0的攻勢，首節打完獨行俠以31：30取得領先。

比賽來到第二節，開賽雙方都遇到一些亂流，攻勢稍稍停歇，比分則是持續緊咬。二節後半段找到節奏後，2隊的球星也開始展現出自身價值，屢屢攻下分數，半場打完獨行俠明星控衛Kyrie Irving就攻下全場最高20分，Luka Doncic也貢獻17分；塞爾提克方面Jayson Tatum半場也砍下20分，替補上陣的射手Sam Hauser三分球3投全進，挹注9分，半場打完獨行俠僅以1分之差領先塞爾提克。

而談到Kristaps Porzingis缺席本場比賽，塞爾提克主帥Joe Mazzulla賽前則說到：「這不是他（Kristaps Porzingis）能夠控制的，這是醫療團隊在評估之後，所做出的的決定。他們看著他進行了一些測試，醫療團隊說感覺不太對勁。」至於下一戰G4Porzingis能否出賽，Mazzulla則表示「他現在處於每日觀察狀態，我們會觀察他明天，以及之後的身體情況。」


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