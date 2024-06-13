NBA總冠軍賽／獨行俠半場51：50塞爾提克！Irving、Tatum皆砍20分

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本場比賽開打後，首節獨行俠隨即在自家主場打出氣勢，靠著雙星Kyrie Irving、Luka Doncic輪番發威，率隊打出一波9：2高潮，也迫使塞爾提克在開賽僅僅1分多鐘就叫出暫停。暫停過後，綠衫軍很快就回穩，一哥Jayson Tatum靠著三分線與罰球持續拿下分數，率隊也回敬一波11：0的攻勢，首節打完獨行俠以31：30取得領先。
比賽來到第二節，開賽雙方都遇到一些亂流，攻勢稍稍停歇，比分則是持續緊咬。二節後半段找到節奏後，2隊的球星也開始展現出自身價值，屢屢攻下分數，半場打完獨行俠明星控衛Kyrie Irving就攻下全場最高20分，Luka Doncic也貢獻17分；塞爾提克方面Jayson Tatum半場也砍下20分，替補上陣的射手Sam Hauser三分球3投全進，挹注9分，半場打完獨行俠僅以1分之差領先塞爾提克。
而談到Kristaps Porzingis缺席本場比賽，塞爾提克主帥Joe Mazzulla賽前則說到：「這不是他（Kristaps Porzingis）能夠控制的，這是醫療團隊在評估之後，所做出的的決定。他們看著他進行了一些測試，醫療團隊說感覺不太對勁。」至於下一戰G4Porzingis能否出賽，Mazzulla則表示「他現在處於每日觀察狀態，我們會觀察他明天，以及之後的身體情況。」