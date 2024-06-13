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北捷OL被逼讓博愛座崩潰！假正義男狂說教　警察「1句話打臉他」

▲一名上班族女子因為上班太久很累，上車之後坐在博愛座上，結果遭到80歲老婦人要求讓座，後續發生口角、肢體衝突。（圖／NOWnews資料照）
▲一名上班族女子因為上班太久很累，上車之後坐在博愛座上，結果遭到80歲老婦人要求讓座，後續發生口角、肢體衝突。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

博愛座爭議又發生！日前有民眾搭捷運時目睹，一名上班族女子因為上班太久很累，上車之後坐在博愛座上，結果遭到80歲老婦人要求讓座，隨後更有另一名假正義阿伯也加入「逼讓位行列」，雙方發生肢體衝突，警方到場釐清原因之後，該位阿伯更是狂說教，警察僅靠一句話就打臉他。

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回顧該起事件爭議，台北捷運復興崗站日前有一名林姓女子因為上班12小時非常疲累，因此上車後坐在博愛座休息，隨後遭到一名婦人以自己高齡為由要求讓位，一旁的阿伯自以為正義，也加入「逼讓位」的行列，並且辱罵該名林姓女子，讓林女的情緒崩潰，與對方發生肢體衝突。

警方獲報到場處理之後，雙方皆下車，李男不斷指責林女，要求林女道歉，如果林女道歉的話就不追究此事，結果林女道歉後，突然衝撞站體柱子數下，導致血流滿面，站長趕緊通知救護車及警方前往協助。警方表示，事後林女與李男目前暫時不提告。

▲李昂搭捷運時遇到3名年輕人「不讓博愛座」，在臉書發文公審，引起網路熱議，事後也釣出當事乘客及同車廂網友現身還原當時情況。（圖／NOWnews資料照）
▲一名女子日前搭捷運時，因為上班12小時太累坐在博愛座休息，遭到婦人以及阿伯要求讓位，引發衝突。（圖／NOWnews資料照）
北捷阿伯當假正義哥幫腔逼讓位！下車狂說教遭警方打臉

而在林女以及李男下車協調過程當中，李男向警方提到「這個女孩子坐博愛座，請她讓座，她死都不肯讓座，我看不下去，我就過去跟她講，欸妳應該要讓座」認為自己的行為並沒有錯，警方隨後問李男：「為什麼她要讓座？」李男則回應：「因為那是博愛座」，警方則馬上回應打臉：「博愛座是給有需要的人。」

相關片段曝光後，不少網友紛紛回應「到底可不可廢除所有的博愛座？假正義哥還自以為很對跟警察說教，結果自己才是小丑」、「警察反應超級快，直接打臉假正義伯，還那麼理直氣壯」、「博愛座真的是一個很差的設計，讓一堆老人倚老賣老」、「真的可以廢掉所有博愛座，情勒大王時下的可怕產物。」

▲捷運是不少通勤族上班、上課重要的大眾運輸工具。（示意圖非當事車廂／NOWnews資料照）
▲捷運博愛座經常發生爭執，博愛座到底應不應該廢除，始終是近年被廣為討論的話題。（示意圖非當事車廂／NOWnews資料照）

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