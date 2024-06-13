柯建銘鎖定白營招降納叛？郭正亮提醒黃國昌注意這一點
國會改革法案經政院提出覆議，並由總統賴清德核可後已送至立院，立院最快18日、至遲25日須處理完畢。前立委郭正亮透露，綠營除了正在醞釀罷免藍委之外，黨團總召柯建銘也可能鎖定民眾黨立委「招降納叛」4-5人。
記者林詠青／台北報導
前立委郭正亮12日上風傳媒《下班瀚你聊》節目，主持人黃暐瀚問到怎麼看國會改革法案覆議進度，郭正亮則評估，立院表決還是藍白多數黨佔優勢，不太可能不通過。不過，法案從生效到柯建銘送大法官釋憲，整個結果出爐的時間點，最有可能落在明年1月初，「明年1月出來，就剛好2月1日罷免可以開始。」
郭正亮進一步透露，他先前和民眾黨團總召黃國昌同台時，曾問他柯文哲可能會在2個月內被起訴，如果柯建銘藉此當作籌碼「招降納叛」，要民眾黨4-5個立委投誠怎麼辦？黃國昌則大呼「這哪有可能？我們怎麼可能在槍口下屈服！」郭正亮則笑回「民進黨的對象不包括你啦！」
黃暐瀚也問郭正亮，柯文哲的態度是否轉變？郭正亮則認為「目前還沒看到，因為還沒起訴」，他表示，起訴之後的柯文哲展現出來的態度才是真實的。
郭正亮並預測，待國會改革法案釋憲出爐後，綠營就會緊接著操作罷免，由於國民黨立委葉元之的黨內支持度不夠高、對綠營來說仇恨值卻是很高，因此危險性非常大。此外，民進黨有意角逐新北市長的立委蘇巧慧剛當選新北市黨部主委，對葉元之發動罷免案，也可當成練兵首戰。