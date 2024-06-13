美元指數跌破105！Fed估今年只降息1次 新台幣強升逾1角破32.3元
美國通膨連2月降溫，重燃市場對於美國聯準會（Fed）今年降息的期待，美元指數跌破105，不過，隨著Fed宣布利率連7凍，並預估今（2024）年只會降息1次，美元指數止跌反彈，日圓兌美元也一度回升至155價位，目前拉回至156.8附近盤整，新台幣兌美元今（13）日早盤在美元走弱及台股助攻下，也升破32.3元，一度來到32.284元，升值1.02角。
記者顏真真／台北報導
美元指數在美國消費者物價指數（CPI）數據發布後，失守105，一度下跌0.9%。之後，聯準會一如市場預期，將基準利率維持在5.25%至5.5%的23年高點，也連續第7次維持利率不變，但會後再放「鷹」，發布的點狀圖對今年降息次數降到只有1次，還調高通膨和利率預測，美元指數低點彈升，來104.72附近。
在美元指數跌落105下，亞洲主要貨幣日圓一度回升至155價位，但隨著美元再彈升，日圓兌美元拉回至156.8附近震盪，韓元兌美元升至1364.82附近，離岸人民幣兌美元也一度升至7.2585，目前在7.2615附近盤整。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.35元、升值3.6分開出，在美元走弱及台股大漲推升下，也升破32.3元，一度來到32.284元，強升1.02角，目前在32.284元附近震盪整理。