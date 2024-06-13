于北辰又翻車？郭正亮曝海巡對「這事」沒警戒：問題大了
北部海域9日發生陸籍快艇直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭的事件，該船進入淡水河後，直到與交通船發生擦撞後，海巡署才在漁人碼頭上攔截逮人，海巡失靈長達30分鐘。對此，前立委郭正亮表示「怎麼沒有迷路呢？所以我們于北辰講錯了，翻車了」，郭正亮也提及「聽之前待過海巡的人說，如果有註冊的漁船那是有編號，因為會裝定位器，這就意味著沒有編號的船很多，所以小兵才會認定說這是沒號碼的船。」
記者王德蓉／綜合報導
少將退役的桃園市議員于北辰曾說，中共攻台一定會「迷路」，因為沒有「Google導航」可以查看。郭正亮12日在節目《綠也掀桌》表示，「怎麼沒有迷路呢？所以我們于北辰講錯了，翻車了，搞不好他是用高德地圖進來的，北斗衛星這個太準了。」
此外，郭正亮也爆料，「聽之前待過海巡的人說，如果有註冊的漁船那是有編號，因為會裝定位器，這就意味著沒有編號的船很多，所以小兵才會認定說這是沒號碼的船。」郭正亮續指，「但就要問海巡署一個問題，如果要有效管理，為什麼不強制所有的船有效登錄？不然怎麼查是外來的還是自己的？這坦白講就不是小兵的失誤了，是海巡署歷來對這些沒有編號的船都無所謂，所以他們的習慣就會有那種沒有編號的船進來，就沒有警覺心。」
郭正亮說，通常只要看到可疑船隻，海巡應該要到現場去看，但他們也沒有做這動作，代表他們不覺得可疑、是日常事務，「這當然問題就很大了！」