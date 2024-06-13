雙北高溫飆36°C！午後「劇烈天氣」降雨至入夜 全台雨區一圖先看
今、明（13、14日）兩天「滯留鋒」在北部海面徘徊，台灣在鋒面之前的暖氣團內，天氣悶熱，要防曬、防中暑，中央氣象署針對新北市、臺北市、花蓮縣發布黃色燈號，有機會出現36度高溫的機率，並且午後局部性強對流發展，常伴隨「劇烈天氣」，偶有延續至夜間的現象，今日除桃竹及宜花平地降雨機率相對較低，其他地區皆有局部陣雨或雷雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今明兩天滯留鋒在北部海面徘徊。台灣在鋒面之前的暖氣團內，天氣悶熱，要防曬、防中暑。西南風挾暖濕空氣，大氣很不穩定，西南部不定時有局部降雨的機率，午後局部性強對流發展，常伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)，偶有延續至夜間的現象；應注意中央氣象署發布的即時訊息，山區亦應慎防連日累積降雨，帶來坍方、落石、土石流的威脅。
今日除桃竹及宜花平地降雨機率相對較低，其他地區皆有局部陣雨或雷雨；各地區氣溫：北部25至35度，中部24至34度，南部24至35度，東部23至36度。
週六至下週三（15至19日）「滯留鋒」持續在北部海面徘徊，天氣悶熱，要防曬、防中暑；西南部不定時有局部降雨的機率，週末兩天午後對流稍減弱，下週一至三再增強。
最新模式第8至10天（20至22日）的模擬顯示，「滯留鋒」漸北退至東海，西南風略減弱，台灣大氣尚未完全穩定，午後局部地區仍有對流發展。但為期末的模擬，應續觀察。