林襄尺度突破！側乳炸出「肩帶hold不住」自誇：2年前身材真的純
Dragon Beauties（味全龍）成員林襄一直是媒體關注焦點，近來她到韓國做醫美心得有成，11日出席遊戲橘子《波拉西亞戰記》上市記者會，害羞自爆剛打了音波拉提，覺得臉太僵，昨（12）日再度PO出2年前拍的寫真照，只見她身穿比基尼趴在沙發椅上，背部油亮讓翹臀與漂亮胸型一覽無遺，不少粉絲都誇讚她實在太辣，「只有林襄能超越林襄！」
記者李欣容／台北報導
林襄11日出席《波拉西亞戰記》上市記者會時，不同於以往總是站在C位，而是站在最後排，但媒體訪問時仍逃不過，她遮著臉害羞說是因為打完音波，覺得臉很奇怪，要大家別一直看她，相當可愛。而她在日本發行的寫真照曝光，只見她身穿紅色比基尼趴在沙發椅上，回眸看鏡頭模樣清純又可愛，而比基尼上身幾乎hold不住她的傲人上圍，腰部曲線與渾圓的臀部展露無遺，林襄也轉發在限時動態，自誇，「2年前身材真的純。」還留下一個流口水的表情貼。
林襄轉戰味全龍之後，不止一次被發現變瘦，肋骨、顴骨和手臂都日漸消瘦，她也總是自嘲，「我有在吃！」就連這次去韓國，也特別發美食照，交代，「我在韓國，我有吃。」這次寫真照曝光，粉絲說她2年前比較好看，她也回覆，「我也覺得那時候比較好看。」相當親民。