戰火延燒！林右昌批藍白提前表決覆議案 黃國昌辣嗆別說三道四
民進黨秘書長林右昌昨天表示，藍白可能在地方宣講之前，「提前」表決國會改革覆議案，剝奪社會溝通空間。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（13）日強調，希望盡速處理覆議案，但沒有提前表決的問題，「立法院有立法院的規則，不是林右昌可以說三道四的。」
記者林詠青／台北報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌今天出席國會改革覆議案朝野黨團協商前，接受媒體訪問。針對民進黨秘書長林右昌昨天質疑，國民黨與民眾黨團可能會提前在18日或21日表決覆議案，倉促壓縮社會討論時間的說法，黃國昌則強調，立法院的運作有立法院的規則，「不是林右昌可以說三道四的」。他並批評，行政院提出的覆議理由十分荒謬，為了推動改革，希望覆議案能盡速處理。
民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱也批評林右昌的說法，根本是把「陰謀變陽謀」，擺明就是想讓覆議案拖過15天。吳怡萱指出，根據規定，行政院提覆議送交到立法院，立法院應於15天內做出決議，若超過15天原決議失效，能拖就拖，這就是民進黨的陰謀。現在林右昌置換概念，拿覆議時限來扣帽子，對百姓認知作戰，操弄民意將覆議案拖過15天，就是「陰謀變陽謀」，這種卑劣的手段，其實才是破壞民主程序。
吳怡萱強調，民進黨執意要跟支持國會改革民意站在對立面，連公部門也跟著火車對撞，當家鬧事、欺騙人民，要討論就接受電視辯論，不要只會耍嘴皮。