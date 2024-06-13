林襄曬照掉出側胸被譏「要爆了」！她高EQ回應酸民嘲諷獲粉絲大讚
啦啦隊女神林襄憑著姣好的外貌與親切可愛的個性，獲得了不少粉絲的支持與喜愛，近年來人氣不斷攀升，除了啦啦隊的應援工作之外，她也跨足了時尚領域，還參加不少電視節目的錄製，不過就在知名度大開後，她也遭到許多酸民攻擊。林襄昨（12）日透過社群貼出了自己即將在日本發售的寫真集照片，不料卻被部分網友酸「假體要爆了」，但她以高EQ回應網友，引起不少關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
林襄12日透過社群曬出了自己即將在日本發售的寫真集照片，並在貼文中寫道：「第一本日本寫真集即將發售！一共144頁，裡面有我的各種照片，一定要看。」從林襄貼出的照片中可以看到，她身穿一套紅色內衣，將她的膚色襯得更加白皙，她整個人俯臥在沙發上，除了展現出背部的線條之外，側胸也因為被擠壓而溢出來，下半身的翹臀曲線整個也是一覽無遺。
不料，林襄貼出美照之後，卻引來一些酸民的謾罵，像是有網友酸她：「想裝清純拍這什麼東西，氣質是不能裝出來的。」林襄則回應：「我有各種面向。」而有人看到照片中側胸溢出來則酸說：「假體要爆了。」林襄則表示：「讓你失望哩。」在面對種種酸民言論，林襄選擇以高EQ的方式來回應，也有網友看到林襄的回應之後幫她按讚，力挺她為自己發聲。
至於被網友說：「整得真好看。」林襄則是沒有生氣，反而還鼓勵網友「好看一直看」，她也在留言中解釋這一組照片是兩年前拍攝的，並表示：「2年前的我真的看起來好純，好喜歡。」可以感受得到林襄本身對這一次推出的寫真集也相當滿意。